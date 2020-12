Per tutte le amanti dei dolcetti sfiziosi questo è sicuramente il dolce che fa per voi, da inzuppare nel latte a colazione: i biscotti cocco e cioccolato, si preparano in maniera semplicissima e apportano soltanto 50 cal a biscotto. Scopriamo subito insieme la ricetta.

La ricetta dei biscotti cocco e cioccolato è interessantissima, una valida alternativa ipocalorica, velocissima da preparare, perfetta per uno spuntino goloso per una colazione ricca di carica di energia.

La ricetta dei biscotti cocco e cioccolato poveri di calorie e velocissimi

Il tempo di preparazione dei biscotti cocco e cioccolato si aggira attorno alla mezz’ora, prevedono una cottura di un quarto d’ora circa, in un’oretta avrei preparato i tuoi biscotti deliziosi. Usciranno dalla ricetta almeno 25 biscotti, ogni biscotto a porta soltanto 50 cal.

Ingredienti

Per questa ricetta avrai bisogno di 200 g di farina 00, 50 g di farina di cocco, 50 g di olio di semi di arachide, 90 g di cioccolato fondente, 50 g di dolcificante naturale tra cui sciroppo d’agave, miele, oppure 100 g di zucchero integrale di canna, un uovo intero, e 5 g di lievito per dolci.

Preparazione

Iniziamo setacciando la farina 00, mettiamola poi dentro una terrina insieme alla farina di cocco. Dopodiché vanno aggiunti via via l’uovo e il dolcificante naturale scelto, iniziamo ad impastare usando una planetaria oppure aiutandoci con le mani per cinque minuti circa. Una volta terminata questa operazione e ottenuta una buona miscela omogenea, lavoriamo l’impasto su un piano da lavoro dandogli uno spessore di almeno mezzo centimetro.

Successivamente, grazie ad un coppapasta andiamo a formare i nostri dischetti per 25 biscotti, consideriamo che ogni biscotto avrà doppio dischetto per poi andare a mettere in mezzo il ripieno di cioccolato fondente.

Nel frattempo possiamo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e poi, con l’aiuto di un cucchiaino versarlo e spalmarlo su un primo dischetto e ricoprire il biscotto base con un altro dischetto. A questo punto avremmo formato il nostro mini biscotto ripieno pronto da infornare.

Foderiamo una teglia con della carta forno, posizioniamo per bene e distanti uno dall’altro i 25 biscotti, inforniamo in modalità statica in forno preriscaldato a 160° per una quindicina di minuti, i biscotti saranno pronti non appena li vedremo ben dorati. Sforniamo i biscotti, lasciamoli raffreddare, a scelta, se vogliamo, possiamo spargere una spolverata di zucchero a velo oppure di farina di cocco.