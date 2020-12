Basta davvero poco per preparare un dolce velocissimo ma ricco di gusto e non dovete nemmeno cucinare. Strano ma vero: è la torta con riso soffiato e Mars

Tre soli ingredienti, una preparazione veloce e nessuna cottura in forno. Ecco perché la torta con riso soffiato e Mars è un dolce velocissimo ma anche molto goloso. Ideale per ogni festa, non importa che ci siano o meno piccoli in mezzo perché anche per i grandi significa tornare ad essere un po’ bambini.

Burro, barrette di Mars (ne bastano sei) e riso soffiato. Non vi serve altro per un dolce spettacolare. Potete mangiarlo per darvi la carica giusta al mattino quando dovete cominciare la giornata. Oppure tagliarlo a quadratino o barrette per portarvelo sul lavoro e usarlo come snack rigenerante. Non necessariamente dietetico, ma in fondo un peccato di gola ogni tanto ce lo possiamo concedere.

Torta con riso soffiato e Mars, come decorarla

La torta con riso soffiato è già ottima e completa così. Se volete renderla ancora più golosa, sciogliete 120 grammi di cioccolato al latte al microonde, lasciatelo intiepidire e versatelo a pioggia sulla torta tirata fuori dal frigo prima di servirla.

Ingredienti:

120 g di riso soffiato

270 g di Mars (6 barrette)

60 g di burro

Preparazione:

Tagliate il burro a tocchetti e le barrette di Mars a pezzi non regolari. Poi versateli in un tegame antiaderente dal fondo spesso. Lasciate sciogliere tutto a bagnomaria oppure nel microonde fino a quando le barrette non saranno completamente fuse.

Versate il riso soffiato in una ciotola capiente, aggiungete il mix di burro e tavolette di Mars e mescolate per amalgamare tutto.

Foderate una teglia rotonda o quadrata con la pellicola trasparente e versate all’interno il composto di riso e Mars. Livellate con una spatola oppure il dorso di un cucchiaio e mettete in frigorifero per almeno 2 ore.

Passato questo tempo, togliete la torta dallo stampo e servite.