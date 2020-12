Scopri quali sono i segni zodiacali più affettuosi tra tutti. Il parere delle stelle segno per segno.

In questo particolare periodo dell’anno, il bisogno di affetto tende ad essere più forte del solito. Per questo motivo, può far bene circondarsi di persone in grado di far sentire amati e di dare quel sostegno di cui si ha normalmente bisogno. L’affetto è qualcosa di altamente prezioso e sempre più difficile da trovare e per questo motivo quando si ha modo di conoscere persone in grado di darne spontaneamente non c’è niente di meglio che stargli accanto, ricambiando e sentendosi avvolti da un abbraccio caloroso e motivante. Ovviamente ognuno di noi è in grado di mostrare affetto in modi diversi e ciò fa si che alle volte non sia esattamente facile comprendere quali sono le persone davvero affettuose e quali, invece, lo sono di meno.

A tal proposito, però, possono venirci in aiuto le stelle. In base al segno zodiacale, infatti, le persone sono tendenzialmente più o meno affettuose. E anche se questo non è l’unico parametro da considerare, di sicuro può dare un aiuto per orientarsi. Oggi, quindi, cercheremo di capire quali sono i sei segni dello zodiaco più affettuosi.

Zodiaco: ecco i sei segni più affettuosi tra tutti

Toro – Quelli molto affettuosi

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che amano stare con gli altri e che tendono a provare sentimenti forti per coloro che ritengono importanti. Anche se all’inizio possono sembrare un po’ distanti e bisognosi di entrare in confidenza, quando ci riescono diventano estremamente affettuosi. Stare con loro è come vivere in un caldo abbraccio. Fedeli e tendenti a mantenere nel tempo i valori a cui tengono, sono tra i segni in grado di far sentire amati amici e compagni di vita. Mostrando una capacità di amare praticamente infinita.

Cancro – Quelli che mettono gli altri al centro del loro mondo

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono tra i segni più romantici e affettuosi dello zodiaco. Certo per sentirsi liberi di amare devono prima avere la sicurezza di essere ricambiati. Quando si sentono al sicuro, però, offrono tantissimo affetto. Chi li frequenta si sentirà sicuramente al centro dell’attenzione e come avvolto in una calda coperta di affetto e di coccole. Tutti aspetti che possono sembrare stucchevoli per alcuni ma che saranno perfetti agli occhi di chi, invece, sente il bisogno di sentirsi in qualche modo amato.

Leone – Quelli che danno quanto più affetto possibile

I nati sotto il segno del Leone non sono persone che danno affetto a chiunque ma quando trovano la loro “famiglia” tendono ad esprimere ciò che provano in tutti i modi. Certo, a volte sono più bravi con i fatti che con le parole. Ma la verità è che se si parla di semplice affetto, i nativi del segno sono più che bravi a trasmetterlo. Cosa che fanno senza porsi limiti e senza farsi problemi di alcun tipo. Se si sente il bisogno di qualcuno in grado di circondare di affetto e parole dolci, loro sono sicuramente adatti. E questo anche se passato il momento potrebbero rivolgere l’attenzione ad altro. Intanto, però, si sarà fatta una bella scorta di coccole, no?

Scorpione – Quelli che sotto sotto amano tanto

Forse i nativi del segno zodiacale dello Scorpione non rientrano tra coloro che sanno mostrare al mondo ciò che provano. Quando vogliono davvero bene a qualcuno, però, sono pronti a farsi in quattro pur di vederlo felice. Ciò significa che anche se la loro innata riservatezza ne fa persone poco espansive, possono dare tanto. Con i fatti (e a volte persino con le parole) sono infatti in grado di trasmettere molto più affetto di quanto si pensi. E, cosa ancor più importante, sanno davvero come stare vicini, offrendo appoggio e comprensione come pochi altri saprebbero fare. E tutto senza mai chiedere nulla in cambio.

Sagittario – Quelli che danno tanto affetto anche a chi conoscono poco

Forse non sono tra i segni zodiacali più empatici e romantici ma i nati sotto il segno del Sagittario sono sicuramente in grado di far sentire gli altri al centro del loro mondo. Quando decidono di voler bene a qualcuno tendono a coinvolgerlo in ogni cosa, includendolo così nel loro mondo. E anche se hanno il pessimo difetto di stancarsi in fretta e di sparire, fin quando si sarà nelle loro grazie ci si sentirà indubbiamente al centro di tanto affetto. Certo, non si può dire che questo sarà duraturo nel tempo. Ma per chi si sa accontentare sarà sicuramente una full immersion piuttosto gradita.

Pesci – Quelli che amano più di chiunque altro

Ultimi della lista ma non certo della classifica, i nativi del segno zodiacale dei Pesci sono tra i segni zodiacali che amano di più. Ciò dipende dal fatto che sono empatici e che riescono sempre a mettersi nei panni degli altri. Prerogativa che li rende molto sensibili e pertanto più che mai pronti a dare affetto a chi ne ha bisogno. Curativi per l’anima come poche atre persone, sono in assoluto il segno che fa sentire più affetto di chiunque altro. E tutto con parole, fatti e azioni attue a sostenere chiunque ai loro occhi ne abbia bisogno.

Circondarsi di affetto non è sempre facile. Per questo motivo, avere al proprio fianco qualcuno in grado di far sentire amati è senza alcun dubbio molto importante. Per conoscere meglio le persone che si hanno intorno può essere utile controllare anche il loro ascendente zodiacale. Questo, infatti, offre una panoramica di come si è dentro e di ciò che si sente, mostrando con molta più chiarezza chi sono coloro che possono trasmettere davvero affetto.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.