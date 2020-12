Padre Martina Miliddi, chi era? La ballerina di Amici 20 lo ricorda con una coreografia: “La sua morte mi ha spezzato il cuore”.

E’ un commovente ricordo quello di Martina Miliddi, ballerina di Amici 20 dedicato al padre, morto quando lei era solo una bambina. Nella scuola di Maria De Filippi, con il supporto di Lorella Cuccarini che l’ha scelta come allieva, Martina sta imparando tanto, ma si sta anche raccontando.

La morte del padre rappresenta il dolore più grande della sua vita e, ballare, è un modo per ricordarlo. Il papà di Martina l’ha sempre sostenuta nella sua passione e perderlo è stato un colpo durissimo per lei come ha confidato alle telecamere di Amici 20.

Martina Miliddi ricorda il padre morto ad Amici 20

Martina Miliddi ha perso il padre quando aveva solo 10 anni. Il papà della ballerina ha perso la vita in un incidente stradale. “Perdere mio padre mi ha spezzato il cuore, è stata tantissimo dura. È un capitolo che non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua da dieci anni. A dieci anni volevo scappare perché ho perso la persona più importante della mia vita”, ha raccontato in lacrime.

Martina Miliddi che ad Amici 20 sta cercando di realizzare il suo sogno, ha anche parlato del rapporto con la madre. “Con mia mamma non vado tanto d’accordo, non le racconto quasi niente, non sa neanche che sono qua“.

Oggi, una delle persone più importanti della sua vita è la madrina nonchè insegnante di danza a cui ha fatto la prima telefonata dopo essere entrata nella scuola.

“Quando mi hanno presa la prima persona che ho chiamato è stata la mia insegnante. È la mia madrina ed è come se fosse una sorella, una migliore amica: lei è la mia famiglia. Lei mi ha creata, non solo a livello artistico, ma anche come persona. Mi ha insegnato dei valori importanti che purtroppo non ho avuto e per questo le sarà per sempre grata. La sua famiglia è anche la mia”, ha raccontato durante il daytime di Amici 20.