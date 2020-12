By

Finalmente è weekend ma sarà un bel weekend? Lasciamo che a dirlo ai dodici segni dello zodiaco sia il nostro oroscopo.

Sabato da dimenticare o da ricordare? Le stelle lo sanno, lasciamocelo svelare.

Ecco le dodici previsioni del nostro quotidiano oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco.

Scopriamo allora come andrà la giornata.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Tre segni che investono tanto sull’amore ma che forse rischiano anche di rimanerne un po’ delusi da questo sentimento senza pari.

Oroscopo oggi Ariete

Sognate una notte di passione e vi ritrovate a vivere invece ore di stressanti faccia a faccia. Chissà però che non portino risultati insperati.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Ti sembra che per te l’amore non arrivi mai? Forse passi troppo tempo a lamentarti e troppo poco a guardarti veramente intorno.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Accusate qualche acciacco, forse una lieve influenza o anche un leggero accumulo di stress. Rilassatevi!

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Tempo, questo ciò di cui i prossimi tre segni hanno più bisogno. Saranno paienti ma l’attesa è assai lunga.

Oroscopo oggi Cancro

Diffidenza giustificata oggi per voi che non dimenticate mai il passato e che, pur perdonando, dovete ponderare bene le eventuali seconde possibilità.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Con la fantasia volate lontano ma i risultati stentano ad arrivare. Per fortuna siete dotate di una buona dose di pazienza

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Di questi tempi la tentazione di “spendere e spandere” si fa sentire ma voi tenete duro: avete progetti ben più ambiziosi.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Dovete guardarvi dentro, comprendere i vostri veri desideri e poi la strada migliore per realizzarli. Ecco il progetto odierno dei prossimi tre segni.

Oroscopo oggi Bilancia

In famiglia c’è qualche attrito di troppo ma voi cercate di portare la pazienza: solo così potrete uscirne al meglio.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Il dialogo non è solo un modo per aiutare gli altri ma anche una via attraverso la quale imparate a capire voi stesse e il vostro complicato mondo interiore.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Se non potete viaggiare nella vita reale quantomeno cercate di farlo con la fantasia: qualche acquisto etnico aiuterà.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Giornata piena di progetti per i prossimi tre segni: chi in amore, chi sul lavoro e chi per la propria persona, tutti si metteranno all’opera.

Oroscopo oggi Capricorno

Non ascoltate le amiche invidiose, anche voi potete migliorare se solo vi applicherete seriamente e fate tutto ciò che servirà.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

L’ansia per un progetto che sperate di veder presto decollare vi consuma: almeno nel weekend cercate di allentare la pressione.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Sognate una serata veramente romantica e vi preparate di conseguenza. di questi tempi è una rarità, approfittatene!

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.