Malattia Alba Parietti: “Ho avuto una neoplasia al collo dell’utero a 37 anni”

Malattia Alba Parietti, cosa ha avuto la mamma di Francesco Oppini? “Una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero”.

Quando aveva solo 37 anni, Alba Parietti ha combattuto contro una neoplasia grave al collo dell’utero. A confessaro è stato la Parietti scrivendo un lungo post su Instagram, nel 2019, per augurare una pronta guarigione ad Emma Marrone che, pochi giorni prima, aveva annunciato il ritorno della malattia.

Con una foto della cantante salentina che ha vinto la sua battaglia e ha appena terminato l’avventura come giudice a X Factor 2020 sfoggiando outfit molto particolari, la Parietti ha parlato della malattia che l’ha toccata da vicino.

Malattia Alba Parietti: “S ono stata operata d’urgenza. Ho risolto senza grandi traumi”

Con un post lungo e sincero, Alba Parietti ha parlato ai suoi followers della malattia che, a 37 anni, l’ha portata ad essere operata d’urgenza.

«Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero, sono stata operata d’urgenza, grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica che mi costrinse con dolcezza a sottopormi ad un’accurata prevenzione. Il giorno dell’operazione arrivarono tutte le mie amiche, una “compagnia barbarica”, riuscimmo persino a riderci su. Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi.

Ma la diagnosi fu atroce da sentire: Cancro il suo nome era cancro, tra parentesi generato dalla degenerazione del papilloma virus. Quando ti pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te. Invece accade. Esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie a una prevenzione e un’immediatezza che avevo di operarmi, pagando, che dobbiamo pretendere e ottenere per tutte come un diritto alla vita e alla salute gratuitamente».

Fortunatamente, tutto si è risolto bene per Alba Parietti che si gode l’amore del figlio Francesco Oppini che potrebbe presto realizzare un suo grande desiderio: quello di diventare nonna. Francesco Oppini, infatti, ha ammesso di sentirsi pronto per avere un figlio con la fidanzata Cristina Tomasini.