Luana fidanzata morta Francesco Oppini: “16 anni che non c’è più”

Luana è la fidanzata morta di Francesco Oppini, scomparsa 16 anni fa a causa di un incidente. Il dolore del figlio di Alba Parietti.

Luana è stata la fidanzata di Francesco Oppini, morta 16 anni fa, la notte del suo 25esimo compleanno. Un dolore che non ha mai abbandonato il figlio di Alba Parietti che la ricorda ogni anno non trattenendo le lacrime per una morte prematura.

Francesco Oppini ha ricordato Luana anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non trattenendo le lacrime ricordando quell’amore che resterà per sempre nel suo cuore così come in quello di Alba Parietti che ha parlato spesso di Luana, ricordandola anche sul suo profilo Instagram.

Luana, la fidanzata morta di Francesco Oppini: “Avevamo appena iniziato a viverci a pieno”

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, in occasione dell’anniversario della morte di Luana, Francesco Oppini ha parlato del suo amore per la 25enne non trattenendo le lacrime e confessando il suo dolore per quella perdita:

“Quando hai 24 anni e vivi una storia d’amore a pieno, tutto puoi pensare tranne che queste cose. Lei prima era fidanzata con un’altra persona, avevamo appena iniziato a viverci a pieno. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene”, ha raccontato Francesco Oppini che, nella casa del GF Vip 2020, ha creato un bel rapporto d’amicizia con Tommaso Zorzi.

“È successo il giorno prima del suo compleanno, le avevo comprato un regalo e organizzato una sorpresa. L’ho saputo da sua madre, l’ho chiamata dopo una notte trascorsa in bianco e mi ha detto dell’incidente”, ha aggiunto Oppini davanti alle telecamere del GF Vip.

Un dolore enorme che Francesco ha fatto fatica a superare. “A volte chiamavo il suo numero, credendo che lei fosse da sola là…poi ho visto il contesto intorno a lei che crollava”.

“Sono peggiorato, ce l’avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri e ho capito che non era un dolore gestibile con i farmaci o con gli psicologi”, ha raccontato Oppini a Chi.