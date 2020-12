Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato durante la diretta di ieri sera al Grande Fratello Vip. Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, è prontamente intervenuta, spiazzando tutti.

Tommaso Zorzi, dopo l’uscita di Francesco Oppini, si era un po’ spento nella casa più spiata d’Italia. Per questo motivo gli autori dl Grande Fratello Vip hanno pensato di smuovere un po’ le dinamiche del gioco inviandogli un bellissimo regalo che purtroppo non è stato l’aitante concorrente che gli era stato promesso, visto che all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare al suo ingresso.

Per questo motivo hanno pensato di inviargli nella casa Sonia Lorenzini, modella e influencer con cui Tommaso va tutt’altro che d’accordo. Tant’è che qualche secondo dopo l’ingresso di lei nella casa più spiata d’Italia hanno iniziato a litigare come non mai. La discussione ha prontamente attirato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo e non, tant’è che Sonia, che avete conosciuto a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, è stata paragonata a Selvaggia Roma, che ieri ha abbandonato la casa, che subito dopo il suo ingresso ha dato una scossa a tutti i vipponi.

Come anticipato, lo scontro ha attirato i telespettatori e non, facendo arrivare perfino l’intervento di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, nonché migliore amica della Lorenzini.

Natalia Paragoni commenta lo scontro tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

Natalia Paragoni, come anticipato, oltre ad essere la fidanzata di Andrea Zelletta, è anche una delle migliori amiche di Sonia Lorenzini. Tant’è che durante l’inizio di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, quando Andrea era appena entrato nella casa, Natalia trascorreva la maggior parte del suo tempo con lei.

Per questo motivo non poteva non commentare quanto successo ieri nella casa più spiata d’Italia, scrivendo poche e semplici parole che fanno intendere bene il suo pensiero: “Io sono sempre più basita“ ha scritto, prendendo le difese di Sonia.

Quello che ha stupito maggiormente gli utenti della rete non è stato tanto il suo commento in favore della Lorenzini, ma che Natalia, che di recente ha parlato della gelosia di Andrea, abbia scelto di intervenire pubblicamente per difendere la sua amica e non per spendere qualche parola nei confronti del suo compagno. Tant’è che in molti avevo anche sospettato che tra i due ci fosse aria di crisi.

Nuove sorprese ed emozioni per i concorrenti. nella Casa fanno il loro ingresso tre nuovi Vip e con loro gli scontri non tardano ad arrivare. Guarda qui la nuova puntata di #GFVIP 👇😏https://t.co/mAgFzmBtlJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020

Natalia Paragoni ha difeso Sonia Lorenzini nello scontro con Tommaso Zorzi, e non ha speso mai, o quasi, una parola nei confronti di Andrea Zelletta spiazzando i suoi fan. Anche se lei stessa ha confidato che preferisce non esprimersi più di tanto sul percorso del suo compagno soltanto perché non vuole invadere il suo spazio, preferendo che sia il SUO percorso e non il loro in quanto coppia com’è già successo ad altri protagonisti del Grande Fratello Vip in passato.