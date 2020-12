Giulia Salemi ha ignorato Samantha De Grenet durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Lo scivolone non è passato inosservato in diretta e il video è subito diventato virale in rete.

Giulia Salemi è senza dubbio una delle concorrenti più apprezzate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante sia entrata in un secondo momento rispetto agli altri vipponi, la bella influencer si è fatta subito notare: prima per il suo rapporto, non proprio idilliaco, con Elisabetta Gregoraci ed ora perché alcuni telespettatori sono convinti che lei abbia un certo interesse, da lei smentito, per Pierpaolo Pretelli.

Durante il corso della diretta di ieri sera però non è sfuggito, oltre alla smentita su Pierpa, anche il suo gesto nei confronti di Samantha De Grenet che ieri sera è stata una delle nuove concorrenti a varcare la famosa soglia rossa. Giulia Salemi l’ha completamente ignorata e il gesto, ripreso dall’occhio vigile delle telecamere di canale 5, non è affatto piaciuto ai telespettatori che oltre ad aver reso la clip di quel momento virale, l’hanno stroncata per l’atteggiamento assunto con la De Grenet, visto che lei stessa aveva definito la Gregoraci, che ieri ha gelato Pierpaolo, una “snobbettina”

Samantha De Grenet, Giulia Salemi la ignora: ingresso trionfale

Samantha De Grenet, come anticipato, ieri ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ed ha avuto, in seguito, un’accoglienza piuttosto calorosa, ma cos’è successo non appena ha varcato la soglia rossa del GF Vip?

Non appena Samantha, che ieri ha ricordato la sua malattia, ha varcato la soglia rossa si è ritrovata davanti a sé Giulia Salemi che, invece di salutarla visto che era appena entrata nella casa, ha preferito ignorarla completamente, girando la faccia dall’altra parte ed entrando in un’altra stanza come se “un estraneo” non stesse entrando in casa, come se niente fosse.

Il gesto di Giulia non è piaciuto al popolo della rete che, come anticipato, l’ha giudicata come una persona un po’ “snobbettina” visto che avrebbe potuto dirle anche un semplice un ciao ed è difficile non l’abbia vista, considerato che l’è ritrovata davanti. Certo, potrebbe anche essere che la Salemi, presa da ciò che dovesse fare in quel momento, non ci abbia fatto caso più di tanto continuando dritta per la sua strada, concentratissima.

La clip di questo momento, che trovate in fondo all’articolo, ha rapidamente fatto il giro del web, diventando protagonista di numerosi meme. Anche se in molti non hanno gradito l’atteggiamento della Salemi.

MA ANCHE QUANDO VENGONO A BENEDIRE CASA: pic.twitter.com/qIucJ9RMMd — Trash Italiano (@trash_italiano) December 11, 2020

Giulia Salemi ha ignorato Samantha De Grenet al GF Vip durante l’ingresso di quest’ultima, che non appena ha messo piede nella casa ha subito messo le cose in chiaro con Giacomo Urtis, che senza conoscerla l’aveva accusata di essere famosa soltanto per aver sposato un uomo importante. “Dai, lo sai che ti voglio bene” ha commentato visibilmente imbarazzato in diretta. “No, non è vero” ha prontamente risposto lei, non mandandole di certo a dire.