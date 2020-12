Fabrizio Moro tra i big in gara a Sanremo 2020? Il cantautore rompe il silenzio: “In questo momento non ci tornerei per la pressione mediatica”.

Fabrizio Moro sarà in gara al Festival di Sanremo 2021? Il cantautore romano è uno degli artisti più amati dal pubblico per la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la potenza della sua voce. Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2018 insieme all’amico Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, sono tanti i fans che sognano di vederlo nuovamente sul palco del Teatro Ariston.

Fabrizio Moro, dunque, sarà tra i big del prossimo Festival di Sanremo che sarà condotto ancora da Amadeus? A rompere gli indugi è stato lo stesso cantautore romano in un’intervista rilasciata ai microfoni di Max Brigante all’interno della puntata di 105 Mi Casa Live, trasmessa il 30 novembre su Radio 105.

Fabrizio Moro: “Non sopporto la pressione prima della diretta”

Passano gli anni, ma Fabrizio Moro continua a sentire la pressione della diretta. Motivo che, per il momento, gli fa escludere la possibilità di tornare sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2021 come ha raccontato a Max Brigante all’interno della puntata di 105 Mi Casa Live, trasmessa il 30 novembre su Radio 105.

“Il palco di Sanremo mi ha dato la possibilità di realizzare tanti sogni, d’iniziare a fare questo mestiere sul serio, di poter vivere di questo mestiere quindi è un palco a cui voglio molto bene anche se non penso che ci tornerei in questo momento, ma soprattutto per la pressione che non riesco più a sopportare”, ha dichiarato il cantautore.

Ricordando l’esperienza del 2018, ha aggiunto:

“L’ultima volta è stata più facile perchè c’era Ermal con me. Ci siamo aiutati l’uno con l’altro. Questa cosa, con il passare del tempo, diventa più frustrante, ma non soltanto con Sanremo, ma con il backstage della diretta. E’ una cosa che soffro particolarmente. E’ una cosa che non migliora. Mentre il live va a migliorare, concerto dopo concerto va sempre meglio perchè riesci a cantare meglio, a suonare meglio, ad esprimerti meglio rispetto a come mi esprimevo quando ho iniziato, con la televisione no”.

Dopo aver pubblicato l’album Canzoni d’amore nascoste che ha conquistato il cuore dei suoi fans, Fabrizio Moro è concentrato sulla realizzazione del film Ghiaccio di cui ha scritto la sceneggiatura e di cui sarà regista insieme all’amico Alessio De Leonardis.