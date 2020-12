Una maschera naturale e fai da te. Un’eccezionale trattamento di bellezza contro brufoli e punti neri. Scopriamo come prepararla.

Hai una pelle grassa che spesso è colpita da brufoli e punti neri? Ecco una soluzione alla portata di tutti, una maschera fai da te perfetta per prendersi cura della pelle grassa ottima per eliminare brufoli e punti neri.

Scopriamo gli ingredienti e la ricetta di bellezza per preparare questa maschera naturale e super economica di cui non potrete più fare a meno.

Come preparare la maschera contro brufoli e punti neri

Preparare la maschera contro brufoli e punti neri sarà davvero semplice come i suoi ingredienti. Un modo per prendersi cura della pelle del viso, soprattutto nel caso in cui il viso sia colpito dalla presenza di brufoli e punti neri.

Ricordiamo che l’acne, è una vera e propria patologia che necessita sempre della valutazione medica e della prescrizione di analisi e cure specifiche.

Ma scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparare questa maschera che vede come protagonista l’olio di cocco. Scopri anche come preparare un olio antirughe per viso e collo fai da te.

Maschera contro brufoli e punti neri: gli ingredienti

Per preparare la maschera contro brufoli e punti neri, avrete bisogno di:

1 cucchiaio di olio di cocco: un olio molto leggero che vanta proprietà lenitive, antinfiammatorie e antimicrobiche, perfetto da utilizzare contro i brufoli.

1 cucchiaio di miele: ingrediente purificante, antimicrobico, antinfiammatorio e addolcente.

3-4 gocce di olio essenziale di tea tree: un olio essenziale dalle qualità purificanti, cicatrizzanti e antibatteriche.

Come preparare e utilizzare la maschera al cocco

Dopo aver versato tutti gli ingredienti in una ciotolina, si misceleranno tra di loro fino ad ottenere un composto omogeneo e la maschera sarà pronta per essere utilizzata. Se ami fare le maschere di bellezza in casa, scopri come preparare una maschera viso illuminante ed idratante fai da te.

Applicare la maschera sul viso inumidito di acqua, lasciare in posa per circa 10 minuti e risciacquare. La maschera potrà essere applicata sul viso 1 o 2 volte a settimana ed i risultati non tarderanno ad arrivare.