Pronto in soli 5 minuti, leggero perché povero di calorie, l’albudino è la ricetta perfetta se stavi cercando un dolce light per la colazione, per un post cena, per uno spuntino goloso ma senza sensi di colpa.

Vieni a scoprire di cosa si tratta, una preparazione così rapida per dar vita ad una prelibatezza unica, cioccolatosa, con un ripieno al pistacchio che è tutto un programma! Ti ricrederai sul fatto che tutti i dolcetti buoni sono necessariamente super calorici e ricchi di grassi. Con un po di creatività, gli abbinamenti giusti, si possono creare dolci che non hanno nulla di meno rispetto a quelli più pesanti e ricchi di ingredienti grassi e raffinati. Ecco svelata la pozione magica per una pausa senza sensi di colpa!

La fantastica ricetta dell’albudino pan di stelle

Una ricetta facile facile, pronta in 5 minuti, la meravigliosa e golosa alternativa creata da cooking_fitness_girl. Un modo vivace e ricco di gusto per dare un tocco in più alla colazione, allo snack pomeridiano, alla voglia di dolce della sera. Scopriamo insieme la ricetta di Stella, non l’abbandonerai più!

Ingredienti

150 gr di latte

50 gr di albume

50 gr di acqua

25 gr di crema al pistacchio

2 gr di agar agar

Preparazione

Scaldare in un pentolino il latte, albume, l’acqua, la crema al pistacchio e l’agar agar e quando inizia a bollire togliere dal fuoco. Far intiepidire un attimo e versare il composto in una tazza e lasciare raffreddare in frigo un paio di ore, rovesciare l’albudino in un piatto e decorare con colata di crema di pistacchio e un biscotto Pan di Stelle sbriciolato.

Non perdere le altre squisite ricette di cooking_fitness_girl sul suo profilo Instagram!

View this post on Instagram A post shared by Stella cooking passion 💙 (@cooking_fitness_girl)

View this post on Instagram A post shared by Stella cooking passion 💙 (@cooking_fitness_girl)

View this post on Instagram A post shared by Stella cooking passion 💙 (@cooking_fitness_girl)

View this post on Instagram A post shared by Stella cooking passion 💙 (@cooking_fitness_girl)