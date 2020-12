Test: com’è il tuo albero di Natale? Scopri cosa rivela di te il tuo albero

Com’è il tuo albero di Natale? Artificiale, naturale, molto decorato o essenziale? Scopri cosa rivela sulla tua personalità la tua preferenza.

Anche quest’anno la tua casa ospiterà un albero di Natale, come lo hai realizzato? Sapevi che le tue scelte in fatto di materiali, colori e dimensione rivelano informazioni importanti sulla tua personalità? Le tue scelte rivelano chi sei, anche la scelta degli addobbi del tuo albero di Natale è rivelatrice.

Osserva il tuo Albero di Natale o quello dei tuoi amici e scopri tutte le informazioni interessanti che è in grado di trasmetterti.

Il tuo Albero di Natale la dice lunga su di te

Secondo il sito Bright Side sarebbe possibile capire il carattere di una persona osservando il suo albero di Natale. Di un Albero di Natale sono molte le cose che dovremmo prendere in considerazione, ad esempio:

1. Le dimensioni

Un albero molto piccolo, pochi rami di abete infilati in un vaso o persino la totale inesistenza di un albero in casa indica generalmente una personalità astratta. Queste persone tendono a vedere il mondo diversamente da come lo percepiscono gli altri. Fanno domande strane e generano molte idee che per lo più sembrano incomprensibili.

Un albero di dimensioni medio-grandi è solitamente l’opzione scelta dalle persone che amano il comfort e hanno spiccati valori familiari. Sono persone che pianificano tutto con grande cura, della loro vita hanno collezionato esperienze delle quali fanno tesoro. Sono persone che osservano, criticano, sono a volte presuntuose e perfezioniste.

2. Il materiale

Gli alberi di Natale maggiormente istillati in casa sono artificiali. Questa scelta ha un carattere economico ma anche di comodo, gli alberi artificiali oltre a costare di meno, non lasciano aghi di pino per tutta casa e si adattano facilmente a qualsiasi tipo di ambiente.

Coloro che preferiscono gli alberi naturali sono persone che fra tutte le festività natalizie amano celebrare il nuovo anno, e lo fanno con una certa agitazione perché sono persone che non amano il cambiamento e sono molto legate al rispetto delle tradizioni. Queste persone analizzano tutto ciò che le circonda, hanno un grande spirito di osservazione e a loro non sfugge nessun dettaglio.

3. Il colore

Tradizionalmente, il colore verde, sia per un albero naturale che artificiale, indica una personalità molto testarda, sono persone con i piedi per terra molto legate al passato, alle tradizioni e conservatrici.

I fan degli alberi di Natale di tutti i colori rivelano con questa scelta, di essere persone incostanti. L’incostanza non va a braccetto con la superficialità, si tratta generalmente di persone piuttosto semplici, dinamiche ed iperattive che mostrano il loro estro e la loro passione per il cambiamento e per le diverse esperienze di vita anche adottando un albero sui generis.

4. La quantità di elementi decorativi

Le persone che considerano la decorazione del proprio albero di Natale di grande importanza sono solitamente persone “snob”, bel senso buono del termine. A queste persone piacciono le cose belle, maestose. Sono persone solitamente di buon umore, sono curiosi e gentili, inoltre tendono ad essere molto fantasisti e ad usare l’immaginazione per viaggiare tantissimo.

L’intolleranza all’eccessiva decorazione rivela che la persona è sempre molto realistica e pratica, in tutte le circostanze, e ha la capacità di presagire i problemi prima che si presentino.

5. La posizione dei regali

Anche il fatto di disporre i regali sotto l’albero è molto significativo. Indica persone con una grande tenacia ma anche una grande calma. Il loro atteggiamento sempre improntato sull’auto controllo indica uno dei loro maggiori tratti caratteriali.

Le persone che preferiscono consegnare a mano i regali sono persone che dicono sempre quello che pensano e sono sempre molto sincere. Queste persone hanno una personalità impaziente, sono molto ambiziose e non attribuiscono importanza ai dettagli non evidenti.

Ed ora facciamo il test. Raccontaci come hai decorato il tuo albero e scopri quale aspetto della tua personalità rivelano le tue scelte decorative.

Test: dimmi com’è il tuo albero e ti dirò chi sei

Il tuo albero: un bellissimo albero di abete rosso decorato in rosso e verde con alcuni tocchi dorati. E’ il più tradizionale degli alberi di Natale, con tante decorazioni e una bellissima stella sulla cima.

Il tuo profilo: Per te Natale fa rima con tradizione come si evince dal tuo albero. Il tuo Natale perfetto è un natale circondato dal calore della famiglia. Sei la tipica persona che non vede l’ora di decorare l’albero.

2. Il tuo albero: albero sintetico con luci ottiche integrate già decorato in versione minimal. Basta collegarlo ad una presa elettrica ed è fatta. Ogni anno l’8 Dicembre lo tiri fuori dall’armadio lo apri e lo colleghi. Pratico, economico e soprattutto senza aghi di pino in giro per casa.

Il tuo profilo: il tuo albero mostra il tuo impegno inesistente nell’allestirlo e tu ti giustifichi dicendo che sei un difensore della deforestazione, in realtà preferisci l’albero artificiale perché non semina aghi di pino per casa. Sei la tipica persona che preferisce il caminetto artificiale e una candela “aroma legno” per diffondere l’odore degli abeti.

3. Il tuo albero: un albero di Natale di design. Sei la tipica persona che ama le tendenze, i colori, le forme. Decori il tuo albero con molta attenzione, nulla viene lasciato al caso. Sei talmente scrupoloso che vieti ai tuoi figli di interferire con gli addobbi e vieti loro di avvicinarsi quando sei in fase di allestimento.

Il tuo profilo: Sei una persona che sogna di vedere il suo albero sulle riviste del Natale più prestigiose, ti piace mostrare il tuo albero sui social, realizzi foto e video. Non provi soddisfazione più grande che quella di vedere la faccia meravigliata degli ospiti entusiasti del tuo lavoro.

4. Il tuo albero: il tuo “pino austriaco” il più bello, ti è costato un occhio della testa, il tuo albero maestoso ti da la sensazione di essere sulle Alpi. Per quanto riguarda le decorazioni hai optato per l’essenziale, poche palline ed il gioco è fatto.

Il tuo profilo: ti piace il lusso e preferisci comprare meno ma solo il meglio.

5. Il tuo albero: il tuo albero è iperdecorato. Il tuo albero conta un numero indefinito di palline, ghirlande e ogni altro tipo di decorazione. Il tuo albero brilla di 1000 luci e fa sognare i vicini che si trovano dall’altra parte della strada.

Il tuo profilo: La tua casa è più addobbata di un negozio di articoli Natalizi. Ogni anno compri decorazioni nuove, e non butti mai quelle vecchie. Questa è la magia del Natale! Sei una persona molto legata agli oggetti, hai una vera e propria dipendenza. Collezioni di tutto, dai denti da latte a tutto ciò che ha avuto un significato nella tua vita.

6. Il tuo albero: un ulivo, un ficus, un albero di cartone. Non addobbi un vero albero, ma usi qualsiasi cosa possa fungere da albero. Il tuo albero è simbolico. Lo decori con palline fai da te e disponi tutti i regali ai suoi piedi.

Il tuo profilo: sei un amante del recupero e del fai-da-te e il Natale rappresenta la tua grande opportunità per dare vita alla tua creatività. La tua originalità la mostri anche nei regali di Natale, dove spesso realizzi tu stesso i doni per i tuoi cari.

