L’arrosto, un piatto tipico del pranzo di Natale. Abbiamo selezionato per voi alcune tra le migliori ricette per preparare un secondo piatto davvero appetitoso.

Se siete alla ricerca di ricette per preparare un arrosto di Natale gustoso e semplice, eccone diverse che potranno senza dubbio stuzzicare il palato ma anche la creatività che in cucina non è mai troppa.

Carni rosse, carni bianche e anche proposte vegane per arrosti che davvero accontenteranno tutta la famiglia. Scopri anche le migliori ricette delle polpette per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: gli arrosti di manzo

L’arrosto di manzo e anche di vitello, un piatto che gli italiani amano condividere in famiglia e soprattutto in occasioni speciali come quella del Santo Natale. Ecco le ricette che abbiamo selezionato per voi.

L’arrosto della domenica

Un’arrosto molto gustoso, perfetto per i pranzi in famiglia, proposto dallo chef Alessandro Borghese.

Il Roast Beef

Il classico Roast Beef che non può mancare sulla tavola del Natale. Scopriamo come preparararlo alla perfezione.

L’arrosto di vitello

Un arrosto tenero e gustoso preparato al forno con le patate. Un piatto che piacerà a grandi e piccini.

Il Brasato

Il Brasato, un secondo piatto a base di carne di manzo davvero buonissimo e che conquisterà anche i palati più raffinati.



Clicca su successivo, scopri le ricette degli arrosti di pollo e tacchino!