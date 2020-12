Il Natale è alle porte e scarseggiano le idee per il regalo a un’appassionata di cucina? Ecco una proposta con cui non si può assolutamente sbagliare!



Chi ama dedicare molto tempo alla cucina sa perfettamente quanto tempo e quante energie si dedichino a impastare e montare i vari composti che sono necessari principalmente in pasticceria, ma può essere utilizzata per realizzare in poco tempo e con poca fatica una serie di altri impasti per la cucina quotidiana.

La planetaria è un robot da cucina in grado di velocizzare la preparazione di moltissime ricette e può rivelarsi letteralmente fondamentale per chi deve sfamare un nucleo familiare piuttosto numeroso o per chi si diletta nella preparazione di grandi lievitati come, ad esempio, il panettone.

Molti cuochi odiano l’idea di affidare i propri impasti a un robot, poiché sono convinti che nulla posso sostituire la sapienza delle loro mani. Per quanto questo possa essere vero, nel momento in cui si comincia a utilizzare un’impastatrice planetaria la vita in cucina diventa enormemente più comoda e non se ne vorrà più fare a meno.

La planetaria: tra le perfette idee regalo di Natale per chi ha tanto da fare in cucina

Il Natale sta arrivando e tutti gli appassionati di cucina del mondo sono prontissimi a mettersi ai fornelli e sfornare quintali di delizie fatte in casa.

Molte delle preparazioni natalizie, come il panettone, sono molto faticose da realizzare a livello domestico, ma sono tantissimi i cuochi e le cuoche che con l’andar del tempo hanno sempre meno energie da impiegare nella preparazione di ricette che richiedono tempo, energia e una certa organizzazione.

Per questo motivo un’idea regalo azzeccatissima per il Natale è la planetaria. Questo utile robot da cucina prende il suo nome dai pianeti di cui imita il moto rotatorio intorno a un’asse. La ciotola – contenitore, infatti, ruota in maniera da consentire alla frusta di raggiungere ogni punto dell’impasto, impedendo la formazione di grumi o di zone non lavorate adeguatamente.

La scelta della planetaria dovrebbe essere eseguita tenendo a mente una breve serie di parametri.

Funzioni

Di quante funzioni si ha bisogno davvero? Molto meglio acquistare un elettrodomestico con poche funzioni ma che verranno tutte utilizzate piuttosto che un mostro di tecnologia un po’ intimidatorio e troppo complesso per essere usato al pieno delle sue potenzialità.

Capienza della ciotola

Chi ha la necessità o l’abitudine di preparare grandi quantità di impasto dovrebbe optare per planetarie con ciotole piuttosto capienti. Per una famiglia di poche persone potrebbe tranquillamente essere sufficiente una planetaria con una ciotola della capienza di 2/2,5 litri. Ci sono modelli che arrivano a montare un contenitore di ben 5 litri, ottimo per gruppi numerosi.

Potenza del motore

La potenza del motore è espressa in Watt, così come anche il consumo di energia elettrica dell’apparecchio. In realtà quest’ultimo è molto contenuto se si fa di questo apparecchio un utilizzo normale e “casalingo”. I consumi salgono in maniera significativa se, ovviamente, si utilizza la planetaria per lavorare impasti che necessitano di essere mescolati per lunghi periodi di tempo.

Una buona planetaria presenta un motore da circa 1000 Watt e una ciotola capiente circa 4 Litri. In questo modo l’elettrodomestico sarà particolarmente versatile e potrà essere utilizzato tranquillamente per vari tipi di preparazioni, dalle più veloci e semplice a quelle più complesse e faticose.

Accessori

Gli accessori principali di una planetaria sono le fruste per lavorare diversi tipi di impasto: quelli necessari per le preparazioni più comuni sono la frusta piatta, quella a gancio, quella a filo, che non dovrebbero mai mancare nella confezione della planetaria.