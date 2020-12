I capelli ricci sono croce e delizia per chi è costretto ad asciugarli e mantenerli in forma perfetta: tra le idee regalo di Natale ce n’è una che farà la felicità di chi ha questo problema da una vita!

Asciugare i capelli ricci evitando il crespo e riducendo drasticamente il tempo che serve ad eliminare tutta l’acqua è il sogno di tutti coloro che sono chiamati a gestire una chioma leonina.

Esistono vari metodi di asciugatura, molti dei quali però sono piuttosto complessi e richiedono attrezzature particolari come i bigodini, che certamente assicurano risultati meravigliosi ma non sempre si ha la possibilità e il tempo di utilizzarli.

Spesso si vorrebbe semplicemente che i capelli si asciugassero da soli, senza costringerci a fare molto. C’è un trucco meraviglioso per farlo, che non richiede fatica, costa pochissimo e soprattutto richiede pochissimi secondi per essere messo in pratica!

Idee regalo per gestire i capelli ricci? L’asciugamano magico!

Un metodo praticissimo di asciugatura per i capelli ricci è quello del plopping. Si tratta di stringere i capelli bagnati in un’asciugamani oppure in una t-shirt di cotone e “tenere in posa” il turbante il più a lungo possibile, anche un’ora o due.

La “posa” del turbante permette ai capelli di assorbire tutti i prodotti che sono stati utilizzati su di essi per ottenere una buona idratazione e un’alta definizione della forma.

Allo stesso tempo è in grado di assorbire tutta l’acqua che è rimasta nei capelli dopo il risciacquo.

Naturalmente più è alta l’assorbenza del materiale che si utilizza per creare il turbante più breve sarà il tempo di posa necessario all’asciugatura. Per questo motivo è meglio lasciare da parte le spugne e gli asciugamani tradizionali, che hanno un’assorbenza piuttosto elevata, ma che non regge il confronto con materiali più moderni.

Le persone abituate a fare le faccende di casa sanno perfettamente quanto utili siano i panni di microfibra per asciugare rapidamente le superfici assorbendo in pochissimo tempo grosse quantità d’acqua. Perché allora non utilizzare questo tipo di materiale anche per assorbire l’acqua dai capelli?

Naturalmente le asciugamani di microfibra sono utilissime per le persone con capelli lunghi, che siano lisci, mossi o ricci, ma sono un vero e proprio salvavita per tutti coloro che hanno i capelli ricci e fini. Questo tipo di capello, infatti, essendo molto poroso assorbe enormi quantità d’acqua e necessitano di moltissimo tempo per essere asciugati in maniera appropriata.

Dal momento che un gettito diretto e violento di aria calda “scompiglierebbe” i ricci è anche necessario utilizzare un diffusore per asciugare la capigliatura in maniera omogenea: un accorgimento che rallenta ancora di più il processo di asciugatura.

Il plopping con un’asciugamano di microfibra è in grado di velocizzare il processo di asciugatura dei capelli di diversi lunghissimi minuti (almeno cinque per chiome lunghe e folte) e inoltre permette di recuperare tempo prezioso svolgendo altre attività, come eseguire il make up o stendere lo smalto.

Le asciugamani in microfibra create appositamente per asciugare i capelli hanno un pratico bottoncino che permette di creare un turbante solido e stabile, comodo da indossare. Hanno inoltre le dimensioni ideali per essere avvolte intorno alla testa avvolgendo perfettamente i capelli. Sono un prodotto economico ma di alta qualità, perfetto per un piccolo regalo di Natale che entrerà di certo nella classifica dei più utili mai ricevuti!