Filippo Nardi è stato protagonista di una bamba lanciata a Mattino 5: il concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini avrebbe sfiorato la rissa con Robbie Williams, ecco perché.

Filippo Nardi questa sera farà il suo ingresso nella casa del GF Vip, ma prima che varchi la famosa soglia rossa è stato protagonista già di numerosi gossip.

Fino a qualche giorno fa, infatti, si parlava di un suo possibile flirt con Elisabetta Gregoraci, lei lo ha serenamente smentito durante la diretta del reality show su canale 5, mentre lui ha preferito non voler parlare dell’argomento, rifiutandosi di rispondere alla domanda posta da Alfonso Signorini, creando un certo imbarazzo in studio.

Pochi minuti fa, invece, negli studi di Mattino 5 è stata sganciata un’altra bomba sul concorrente che lo vedrebbe alle prese con una star internazionale. Che cosa è successo?

A rivelare il tutto è stato l’opinionista Biagio D’Anelli che ha raccontato a Federica Panicucci che Filippo avrebbe sfiorato la rissa con Robbie Williams durante la conduzione del Festival Bar, un periodo d’oro per la sua carriera, in quanto il cantante avrebbe letteralmente perso la testa non appena avrebbe visto che alla conduzione c’era proprio lui.

Filippo Nardi e Robbie Williams avrebbero sfiorato la rissa al Festival Bar, ma per quale motivo? L’opinionista di Mattino 5 ha levato ogni dubbio al pubblico, raccontando quello che sarebbe successo tra i due anni fa.

Robbie Williams e Filippo Nardi: il retroscena choc a Mattino 5

Secondo quanto rivelato a Mattino Cinque, Robbie Williams e Filippo Nardi avrebbero avuto la stessa fidanzata e soprattutto nello stesso periodo.

Il cantante sarebbe stato all’oscuro di ciò e quando si sarebbe ritrovato faccia a faccia con la verità e anche con il presunto amante della sua fidanzata intento a volerlo intervistare non ci avrebbe visto più dalla rabbia e si sarebbe scagliato contro di lui. Robbie si sarebbe mosso con un’enfasi tale da far intervenire la sicurezza, che avrebbe provato ad allontanare i due che se ne stavano dando di sana ragione.

Il retroscena choc di Filippo Nardi a Mattino Cinque ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, che non si aspettava di certo una rivelazione tale sul nuovo concorrente di Alfonso Signorini che durante la puntata di questa sera, oltre a parlare dello scandalo legato al televoto del Grande Fratello Vip, potrebbe chiedere maggiori informazioni a riguardo al diretto interessato.

Sempre che lui non si rifiuti di rispondere come ha fatto con il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, che sarebbe avvenuto quasi 13 anni fa. Insomma, un avvenimento non proprio recente.

In diretta a #Mattino5 il risveglio nella casa del #GFVIP con bombetta annessa lanciata da Biagio D’Anelli su Filippo Nardi 💣 pic.twitter.com/ucFwBItQ7x — Mattino5 (@mattino5) December 11, 2020

Filippo Nardi al GF Vip svelerà altri retroscena sul suo passato oppure preferirà incentrare questo nuovo percorso, che si spera essere migliore di quello precedente, sulla sua persona e sulle dinamiche della casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere, sempre che non spuntino altre rivelazioni choc.