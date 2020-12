Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di una nuova rivelazione a Mattino 5: “Era troppo gelosa, voleva un rapporto intenso”. I colpi di scena sul passato dell’ex di Briatore non sembrano voler terminare nonostante l’esperienza al GF Vip sia finita.

Elisabetta Gregoraci lunedì scorso ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, scegliendo di non assecondare la richiesta della produzione del Grande Fratello Vip di voler proseguire la messa in onda del programma fino a febbraio, ma di terminare tutto a dicembre come precedentemente stabilito.

Nonostante ciò resta uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo. Tant’è nella nuova puntata di Mattino Cinque, Federica Panicucci, che ha lanciato una bomba su Filippo Nardi, non poteva non parlare dell’ex di Flavio Briatore. In particolare si è soffermata sui suoi vecchi amori o presunti tali.

La conduttrice ha mostrato alcune domande a cui Francesco Bettuzzi, ex di Elisabetta, ha risposto ai suoi fan su Instagram, facendo intendere che la loro storia ormai è giunta al capolinea e sembrerebbe non esserci alcuna intenzione, da entrambe le parti, di volerci riprovare. In studio, però, gli opinionisti della bionda conduttrice hanno rivelato per quale motivo la loro storia sarebbe terminata, insinuando anche nuovi sospetti su chi sarebbe l’uomo che ora sta al suo fianco.

Mattino Cinque: perché è finita tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi

Ecco cosa pensa Francesco Bettuzzi sui social riguardo Elisabetta Gregoraci #Mattino5 pic.twitter.com/LQHcEblkku — Mattino5 (@mattino5) December 11, 2020

A Mattino 5, gli opinionisti di Federica Panicucci hanno ammesso che la rottura tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sarebbe consensuale e voluta da entrambe le parti, nonostante lei in diretta al GF Vip abbia ammesso di essere lei a voler troncare il tutto, ma non è finita qui.

I due, nonostante il forte sentimento che li lega, avrebbero deciso di separarsi in quanto Elisabetta era troppo gelosa di lui e voleva un rapporto molto più intenso di quello che avevano. Questa sua richiesta però non sarebbe stata condivisa anche da Bettuzzi, che preferiva aver un tipo di rapporto più tranquillo. “Lui dallo stress stava perdendo i capelli“ ha rivelato Arianna David a Mattino 5, che sembra conoscere davvero molto bene la Gregoraci, anche se delle amiche di lei hanno smentito che le due abbiano qualche tipo di rapporto.

Elisabetta ora ha voltato pagina, confermando di essere single, ma i gossip la vedrebbero invece impegnata con Stefano Coletti, che ha definito come un semplice amico di famiglia. Anche se sembrerebbe essere stato lui ad inviarle tutti gli aerei quando era nella casa più spiata d’Italia e lo stesso Coletti, su una fanpage dedicata all’amicizia speciale tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli, ha commentato facendo l’occhiolino a chi si chiede se ci fosse speranza per loro dopo la fine del programma.

Tra Stefano e Elisabetta, che ha avuto finalmente l’occasione di poter riabbracciare Nathan Falco, c’è qualcosa di più di una semplice amicizia?

Elisabetta Gregoraci e il mistero con Stefano Coletti continua… Spunta un suo commento sui social! 😏#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/zwbskkwiwL — Mattino5 (@mattino5) December 11, 2020

Elisabetta Gregoraci domani sarà ospite a Verissimo e probabilmente avrà l’occasione di poter chiarire tutti gossip usciti sul suo conto.