Elisabetta Gregoraci è tornata sui social raccontando cos’è successo e cosa ha provato subito dopo l’abbandono al Grande Fratello Vip di lunedì scorso.

Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Da qualche giorno, però, la conduttrice è tornata alla normalità, scegliendo di terminare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e di non voler proseguire fino a febbraio con la messa in onda del programma.

Da quel giorno, infatti, l’ex di Briatore, che è stata protagonista di un inedito retroscena a Mattino Cinque, è tornata, o ci sta provando man mano, alla normalità e finalmente, come ormai noto, è riuscita ad abbracciare suo figlio Nathan Falco. Un momento che Elisabetta ha aspettato per tanto tempo e che non vedeva l’ora di vivere, visto che nella casa più spiata d’Italia faceva altro che sentire la sua mancanza più di qualsiasi altra cosa.

Per questo motivo non appena uscita è corsa da lui e su Instagram si è lasciata andare ad un’inedita confessione, raccontando che cosa ha provato in quel momento.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela: “Sto tornando alla normalità”

Dopo la fine della sua permanenza al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha svelato tutte le sensazioni che ha provato non appena ha abbandonato la casa più spiata d’Italia ed è riuscita ad abbracciare di nuovo il piccolo Nathan Falco, che non vedeva da mesi, raccontando al suo fedele pubblico, che non l’ha mai abbandonata durante il corso di quest’esperienza, nemmeno per un secondo.

“Come state ragazzi? Io sto tornando pian piano alla mia vita di sempre” ha esordito la conduttrice. “Quando ho riabbracciato mio figlio è stato un momento che mi ha tolto il fiato“ ha ammesso, pubblicando il tutto sui social. “Ci tenevo a ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato nella casa e anche per l’affetto che mi avete dimostrato” ha proseguito. “Vi voglio bene, un abbraccio forte”” ha concluso.

Elisabetta non si aspettava minimamente di poter riscuotere tutto questo successo attraverso la sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia ed è grata a tutto il pubblico che l’è stata accanto in questo periodo, ma ora il suo cuore e tutte le sue attenzioni appartengono a Nathan. L’unico uomo che ancora a distanza di anni riesce a toglierle il fiato e lo farà ancora per molto tempo. Probabilmente per sempre, visto che rimarrà sempre l’uomo della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip non dovrà, purtroppo, coccolare soltanto il piccolo Nathan ma dovrà anche replicare a tutti i gossip usciti durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Anche se qualche piccola anticipazione l’ha già data confermato la storia con Francesco Bettuzzi e smentendo tutte le dichiarazioni di Mino Magli, affermando che l’uomo, anche in passato, non ha fatto altro che causarle problemi per ottenere un briciolo di originalità.