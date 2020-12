Elettra Lamborghini ha tirato le somme di questo 2020, un anno decisamente non facile, arrivando alla consapevolezza di aver vissuto il suo primo lutto.

Elettra Lamborghini è il personaggio rivelazione, senza alcun dubbio, di questo travagliato 2020. La cantante si è fatta notare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo non solo per una delle sue più grandi canzoni di successo, Musica E il Resto scompare, ma anche per la sua innata simpatia, che le ha permesso di raccogliere numerosi consensi da parte del pubblico del piccolo schermo e della rete.

Oltre alle gioie, come ad esempio il successo e il matrimonio con Afrojack, per la cantante non è stato tutto rose e fiori. Nel corso di questi mesi, infatti, è venuta a mancare Lolita, il cavallo che aveva fin da piccola con sé e ciò le ha causato non poco dolore. Tant’è che su Instagram, ripercorrendo i momenti più importanti di quest’anno, l’ha definito come il suo primo lutto, quello che l’ha segnata profondamente.

“Ho perso il mio più grande affetto“: Lolita” ha esordito la cantante, che di recente è stata reclutata su Rai 2 per un nuovo progetto. “Con lei se n’è andato un pezzo della mia infanzia e sto vivendo tuttora il mio primo lutto” ha proseguito, rivelando anche di aver deciso di lasciare andare via dalla sua vita cose che la facevano soffrire.

Elettra Lamborghini ha vissuto il suo primo lutto con la scomparsa di Lolita, ma questo non è stato l’unico avvenimento brutto che l’ha segnata in quest’anno. La cantante ha proseguito con la sua confessione e sembrerebbe aver fatto riferimento anche a sua sorella Ginevra.

Elettra Lamborghini fa una dolorosa confessione: c’entra la sorella Ginevra?

Elettra Lamborghini, infatti, oltre a parlare della sua perdita, come anticipato, ha rivelato di aver trovato il coraggio di aver lasciato andare cose che le facevano soltanto male. In quanto durante il corso di quest’anno, pandemia a parte ovviamente, avrebbe ricevuto numerose cattiverie da parte di chi credeva le volesse bene.

“Ho deciso di lasciarmi andare tutte quelle cose che non mi facevano stare bene“ ha rivelato la cantante. “Ho comprato un nuovo cavallo, Dadi, che non fa altro che regalarmi gioie immense e ho trovato la forza di tornare a montare” ha proseguito per poi sganciare la bomba: “Ho preso delle decisioni su persone infami che mi hanno fatto solo del male. Quest’anno mi sono state fatte tantissime cattiverie” ha ammesso a malincuore.

I suoi fan, nel leggere queste parole, hanno subito pensato che si riferisse a sua sorella Ginevra Lamborghini. Le due sono ai ferri corti, tant’è che Elettra non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack, facendola diventare una grande assente alla nozze. “Volevo al mio fianco soltanto chi mi vuole bene davvero” commentò lei in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, mentre Ginevra si è semplicemente limitata a dire che sono semplicemente molto diverse a livello caratteriale e che nonostante tutto si vorranno bene per sempre.

Tramonto romantico col mio bel maschione❤️😏😂sono fortunata buoni come lui non ne fanno piuuu 😋😋😋❤️ @afrojack pic.twitter.com/CNvSOErooE — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 1, 2020

Elettra e Ginevra Lamborghini riusciranno a superare i loro problemi?