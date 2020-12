Coronavirus Italia, bollettino di oggi 11 dicembre: tutti i numeri

Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 11 dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie

Analizziamo insieme anche oggi, venerdì 11 dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia.

Ieri, il totale dei nuovi casi era pari alle 17mila unità: un numero ancora troppo alto per pensare di invertire la tendenza.

Andiamo a leggere prima i dati nazionali, con il numero totale dei casi di oggi, dei dimessi e dei ricoverati. Intanto per fare un raffronto concreto questi erano i casi di contagio da Coronavirus confermati ieri in Italia

Oggi intanto il Premier Conte ha confemaro che sugli spostamenti durante le feste il dibattito resta aperto, soptrattutto per chi non vive in città. Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles.

Totale casi: 18.727 contagiati

Dimessi/Guariti: 24.169 guariti

Ricoverati: -526 ricoveri

Terapie intensive: -26 terapie intensive

Morti: 761

Tasso di positività: 9,8% (-0,1%)

Tamponi: 190.416



Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Scendiamo nel dettaglio analizzando il dato su tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

Lombardia: +2.938

Piemonte: +1.553

Campania: +1.340

Veneto: +3.833

Emilia-Romagna: +1.211

Lazio: +1.230

Toscana: +657

Liguria: +340

Sicilia: +999

Puglia: +1.813

Marche: +483

Abruzzo: +262

Friuli Venezia Giulia: +843

Umbria: +219

Sardegna: +198

P.A. Bolzano: +252

P.A. Trento: +160

Calabria: +158

Valle d’Aosta: +11

Basilicata: +104

Molise: +73