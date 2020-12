Ieri è andata in onda la finale di X Factor. Alessandro Cattelan in lacrime, con la voce rotta, dice addio a X Factor dopo 10 anni.

Prima di proclamare la vincitrice di X Factor 2020 Casadilego, che aveva colpito tutti fin dalla prima audizione. Alessandro Cattelan ha dato un triste annuncio, commosso regalando un grandissimo colpo di scena.

Annunciando il suo addio alla conduzione del programma. Ma leggiamo di più.

“Non sto lasciando il programma sto finendo un pezzo della mia vita”

Alessandro Cattelan in lacrime dice addio a X Factor dopo 10 anni di conduzione.

Un vero e proprio colpo di scena per chi ieri sera stava seguendo la finale di X Factor. Il conduttore, 40enne ha difatti dato l’annuncio un attimo prima della proclamazione del vincitore del talent, annuncia con la voce rotta che ha deciso di lasciare.

“Sta finendo un pezzo della mia vita”, dice fortemente emozionato. Poi, dopo parole sentite e che gli spezzano il cuore, i ringraziamenti di rito alla sua squadra, annuncia chi ha sbaragliato tutti: trionfa Casadilego, la concorrente 17enne di Hell Raton dalla voce sublime e mozzafiato.

Di seguito le parole del conduttore di X Factor:

“È stato un viaggio molto bello quello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni – aggiunge – Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me, sta finendo un pezzo della mia vita“. “Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita, si cambia pagina», sottolinea. “Immaginavo una fine diversa, al Forum, con un sacco di gente, con i miei amici e la mia famiglia ad aspettarmi in camerino. È stato un anno particolare per tutti e lo finiamo così… insieme”, dice ancora prima di ringraziare tutti: “Per me è arrivato il momento di voltare pagina”.