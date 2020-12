Sai cosa desidera davvero una donna mentre fa l’amore?

Scopri quali sono le 8 cose che ogni donna desidera sotto le lenzuola. Se farai questo per lei non vorrà più lasciare il tuo letto.

Gli uomini si chiedono mai cosa si aspetta veramente una donna quando fa l’amore? Cosa le piace? cosa la soddisferebbe totalmente? Qualcuno sicuramente avrà capito tutto o quasi tutto sull’universo femminile e i suoi desideri più intimi riuscendo a soddisfare totalmente una donna sotto le lenzuola. Se non sei tra coloro che hanno scoperto la chiave della soddisfazione sessuale di una donna, scopri quali sono le 8 dritte degli esperti.

8 cose che ogni donna desidera dal suo uomo a letto

Se molti uomini sono riusciti a decodificare ogni desiderio intimo della partner, molti altri vagano ancora nel buio a tastoni affermando di non capire le donne. Se sei tra coloro che pensano di non sapere molto bene quello che vogliono le donne, la rivista Psychologies ha svelato la chiave della soddisfazione intima femminile. Seguendo questi piccoli suggerimenti ogni uomo renderà la sua partner pienamente soddisfatta della sua relazione.

Fare l’amore è il cemento della coppia per almeno 8 buoni motivi, ma farlo non è sufficiente, bisogna farlo bene in modo che generi piacere e soddisfazione.

L’atto sessuale è il gesto più intimo della coppia, l’appagamento sessuale apporta diversi benefici ai partner, per esempio aumenta la fiducia in se stessi e migliora la qualità della vita perché allontana lo stress.

Secondo gli esperti sessuologhi della rivista Psychologies 8 cose renderebbero davvero grazia alla soddisfazione sessuale di una donna e si spingono oltre il pensiero di molti terapisti sessuali che raccomandano di puntare il tutto per tutto sui preliminari, una fase troppo spesso trascurata sebbene in questa fase l’eccitazione e il desiderio siano al loro apice.

I preliminari sono importanti ma non sono tutto, per regalare una vita sessuale appagante alla partner ogni uomo dovrebbe assicurarsi di:

1. Fare l’amore di più e meglio

Secondo alcuni sondaggi menzionati dalla rivista, le donne fanno fatica a sentire una piena soddisfazione sessuale, indipendentemente dal fatto che siano in coppia o single. Questa insoddisfazione parte dal fatto che spesso nel rapporto manca la sicurezza dell’amore e che il rapporto sia altalenante. Il rovescio della medaglia è che questa insoddisfazione fa aumentare notevolmente il desiderio, di conseguenza la frequenza e la quantità dei rapporti si aggiudicano il primo posto tra i desideri di una donna.

2.Godere della fiducia della partner

Una donna sente di essere sessualmente appagata solo laddove riesce a bilanciare i prismi emotivi, psicologici e biologici da cui dipende.

La variante psicologica è molto importante per l’universo femminile e questa si riflette nell’immagine di se stesse e nell’immagine del proprio corpo.

Non avere autostima significa non riuscire a raggiungere l’epitome della soddisfazione sessuale. Se la sua mente è occupata a pensare cosa gli altri pensano del suo corpo non potrà godersi il momento. Una donna che non è in grado di distaccarsi da tutte le preoccupazioni che ha mentre fa l’amore, non riuscirà ad appagare il suo desiderio.

Sophie Cadalen, psicoanalista e specialista di coppia riconduce la mancanza di fiducia di una donna all’impossibilità della stessa di esprimere ciò che vuole, ovvero sentirsi desiderata e speciale. Quindi alla base della completa soddisfazione c’è un perfetto equilibrio tra romanticismo e audaci complimenti. Alla donna dovrebbe passare il messaggio che il suo uomo la trovi bellissima.

3. Dedicarsi ai preliminari

I preliminari sono importantissimi. La donna prima di arrivare a destinazione vorrebbe esplorare le vie del piacere e far salire l’eccitazione a livelli massimi. Si rende quindi necessario trovare il tempo da dedicare all’esplorazione del corpo femminile per individuare le sue zone erogene e quindi stimolarla sconfinatamente.

4. Usare il giusto linguaggio

Le parole hanno un grande potere, soprattutto per le donne. Le donne apprezzano le belle parole e il romanticismo del partner ma al dunque non disdegnano parole audaci che si allineano a baci ed abbracci. Ancora una volta la chiave sta nel giusto equilibrio!

5. Puntare sulla soddisfazione reciproca

Fare l’amore con qualcuno e farlo in modo che sia appagante richiede di rinunciare completamente ad essere egoisti. Non si può terminare l’atto quando uno dei partner arriva al dunque, bisogna continuare finché anche l’altro non arriva a destinazione. Bisogna prendersi cura del piacere reciproco se si vuole raggiungere la reciproca soddisfazione.

6. Puntare sulla qualità piuttosto che sulla durata

La durata come abbiamo visto nei punti precedenti sembra occupare un posto non rilevante. I preliminari, l’eccitamento sembrano dare maggiore qualità al rapporto piuttosto che la durata. L’esploit del piacere non è legato alla durata del rapporto come spiega la terapista Debby Herbenick , direttrice del Center for the Promotion of Sexual Health presso l’Indiana University, e autrice principale di uno studio condotto su questo argomento.

7. Considerare l’opinione della partner

Le donne amano vedere che generano soddisfazione nel partner, i respiri, i gemiti sono tutti indicatori del piacere che il corpo usa per comunicare istintivamente ciò che prova. Le donne apprezzano molto sentirsi orgogliose del potere che possono esercitare sul partner.

8. Amore … Ma non solo!

Secondo Catherine Blanc , psicoanalista e sessuologa, le donne necessitano di tenerezza e amore dal partner ma il partner non dovrebbe mai trascurare il suo lato vorace e istintivo. Secondo l’esperta piuttosto che considerare l’amore come un guscio protettivo, bisognerebbe considerare l’amore come il risultato del desiderio oltre che del sentimentalismo.

Per tutte queste ragioni, ora che ogni uomo ha la teoria dalla sua parte, non gli resta che mettere in pratica questi preziosissimi consigli e dare un valore aggiunto al rapporto.

Spesso migliorare la qualità del rapporto intimo migliora anche la vicinanza e l’affetto tra i partner e più lo si fa più si ha voglia di farlo, pertanto fare l’amore puntando sulla soddisfazione reciproca potrebbe essere la cura ideale per affrontare eventuali cali del desiderio nella coppia.

Non ci sono più scuse per privarsi di fare l’amore.