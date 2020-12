Valeria Marini manda una canzone ad Amadeus: è in lizza per Sanremo 2021

Valeria Marini ha inviato una canzone inedita per essere tra i nuovi big in gara al Festival di Sanremo 2021. Amadeus l’accetterà tra gli artisti pronti ad esibirsi all’Ariston?

Valeria Marini è una delle showgirl più amate dal pubblico del piccolo schermo. La showgirl, oltre a prendere parte a numerosi progetti televisivi, come reality show o apparizioni nei vari programmi, da qualche tempo a questa parte è approdata anche nel mondo della musica. In realtà non si tratterebbe nemmeno di un debutto così recente, visto che anni fa cantò delle canzoni scritte appositamente per lei da Gigi D’Alessio.

Secondo le ultime indiscrezioni, Valeria, che non molto tempo fa ha raccontato la sua esperienza con il tampone, vorrebbe continuare su questa scia e dopo aver pubblicato il singolo estivo Boom, un successo su Tik Tok, pare voglia andare ben oltre il successo dei social. Tant’è secondo quanto riportato da Dagospia, la showgirl avrebbe inviato una canzone ad Amadeus nella speranza di essere scelta tra i cantanti in gara il prossimo anno.

Valeria Marini sarà a Sanremo 2021 come cantante? Vediamo cosa ha rivelato il portale in merito a questa nuova indiscrezione bomba.

Sanremo 2021: Valeria Marini nel cast? La decisione di Amadeus

Manca veramente poco per scoprire i cantanti in gara a Sanremo 2021 e sul web non sono mancate le prime indiscrezioni sui big che potrebbero calcare il palco dell’Ariston il prossimo anno e tra questi si sarebbe proposta anche Valeria Marini con un pezzo totalmente inedito, creato apposta per l’evento musicale più importante del bel paese condotto da Amadeus.

“La bombastica Valeria non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole coltivare il suo sogno nel cassetto” si legge sul portale. “L’ex concorrente del Grande Fratello Vip vorrebbe prendere parte al Festival di Sanremo il prossimo anno” continua Candela. “Valeria non intende ritornare sull’Ariston come valletta ma come cantante“ svela. “Dopo la pubblicazione del singolo ultra trash Boom, a causa della mancanza di programmi, sarebbe pronta a fare il bis e per questo motivo ha presentato in maniera ufficiale una nuova canzone” conclude. “Amadeus l’ha scelta per i big che svelerà su Rai 1 il 17 dicembre?”

Valeria sembrerebbe dunque voler provare il debutto come cantante in grande stile. Nella speranza, forse, di voler emulare il successo ottenuto da Elettra Lamborghini, che sarà in un nuovo show su Rai 2, lo scorso anno con la sua Musica e il resto scompare ma è ancora tutto da vedere.

Amadeus sceglierà Valeria Marini a Sanremo 2021 o le rifilerà un gentile, ma secco, no grazie? Staremo a vedere, ma secondo le ultime indiscrezioni trapelate in giro, il nome della showgirl non comparirebbe tra gli artisti scelti per questa nuova edizione. In tal caso, però, i fan sperano di poter sentire ugualmente il brano composto appositamente per questo evento. Curiosi di vedere cos’ha preparato per una manifestazione così importante.