Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette delle lasagne

La lasagna, il piatto perfetto per le feste in famiglia, soprattutto in occasione del Natale. Ecco le ricette gustose per preparare la lasagna che abbiamo selezionato per voi.

La lasagna uno dei primi piatti a cui nessuno vorrebbe mai rinunciare, soprattutto in occasione delle feste, quelle che si vivono avvolti dal calore della famiglie e in cui le ricette della tradizione e gli ingredienti genuini sono protagonisti irresistibili.

Se avete deciso di preparare una bella e gustosa lasagna per il pranzo di Natale 2020, ecco alcune tra le migliori ricette che renderanno questo piatto ancora più appetitoso. Scopri anche le migliori ricette per le fettuccine di Natale.

Pranzo di Natale 2020: la lasagna classica

La classica lasagna al pomodoro ma in diverse interpretazioni, con o senza carne o anche con o senza besciamella.

Lasagna classica

La classica lasagna preparata con il ragù di carne e la besciamella, un piatto che conquista sempre tutta la famiglia.

La lasagna classica senza besciamella

Una versione di lasagna classica ma senza la besciamella che non soddisfa sempre tutti i palati.

La lasagna classica senza carne

La lasagna classica pomodoro e besciamella senza la carne, per chi preferisce il gusto di una ‘pasta al pomodoro’ molto ricca.

La lasagna classica con i piselli

La classica lasagna al sugo di pomodoro con l’aggiunta di piselli. Un piatto che sarà perfetto anche per gli ospiti vegetariani.

Scopri le ricette delle lasagne con i funghi, vai alla pagina successiva!