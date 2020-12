Il mondo è pieno di posti strani dove fare l’amore: ci sono luoghi, però, dove fare l’amore è più piccante. E tu? Lo hai mai fatto qui?

Non c’è assolutamente niente di male a lasciarci andare alle nostre effusioni private solo nell’intimità della nostra casa.

Che si tratti del letto, del salotto o di un’altra stanza (sempre ammesso e non concesso che conviviamo con il partner o abbiamo la casa tutta per noi) tutto è, quasi, sempre permesso!

Ecco una lista, però, di luoghi veramente al limite del possibile per fare l’amore: tu lo hai mai fatto in uno di questi posti?

La lista dei posti più strani dove fare l’amore: in quanti posti lo hai fatto anche tu?

Uno dei rimedi alla piattezza della vita intima sembrerebbe, infatti, quello di provare a variare un po’ la routine del tuo rapporto con il partner.

Fate l’amore sempre nella stessa maniera, nello stesso luogo ed alla stessa ora: tutti si stancherebbero!

Non vogliamo di certo invogliarti a strapparti i vestiti per strada (soprattutto adesso, poi, che fa freddo!) o neanche presentarti a lavoro dal partner indossando solo un impermeabile.

L’idea è quella di farti conoscere (se non li conoscevi già) tutti i posti più assurdi nei quali fare l’amore.

Lasciarsi andare ad effusioni private in pubblico è qualcosa che capita a tutti coloro che si trovano sotto l’influenza dell’ormone dell’amore: te ne abbiamo parlato qui.

Potrebbero diventare spunti per proporre un appuntamento piccante al vostro partner oppure per sognare un’avventura bollente.

Si tratta, in ogni caso, di luoghi facili da raggiungere e, per questo, proprio più eccitanti!

Certo, bisognerà fare attenzione a non farsi beccare (ed anche alla sciatica) ma la soddisfazione di aver fatto l’amore in un luogo assurdo vi ripagherà dell’impresa!

Ovviamente, però, ricordatevi che non possiamo certo decidere per voi quale sia la situazione migliore, obbligarvi a farlo per forza dove non volete e se sia il caso o meno di lanciarsi all’avventura.

L’eccitazione di provare a fare l’amore in un luogo proibito è qualcosa da condividere con l’altro: non coglietelo di sorpresa, obbligandolo, se non vuole!

Soprattutto, poi, non fatelo se non vi sentite avventurosi e sicuri di poter riuscire nell’impresa: ci siamo capiti?

Bene, dopo queste raccomandazioni possiamo procedere con la lista.

In quanti di questi posti assurdi hai fatto l’amore anche tu?

in macchina : lo sappiamo, lo sappiamo. Non c’è niente di assurdo o di romantico nel fare l’amore in macchina!

Se non hai mai provato a fare l’amore in macchina , però, potrebbe essere il momento di fare un tentativo.

Soprattutto in questo ultimo periodo, quando non ci possiamo allontanare troppo da casa e non possiamo andare in giro, potrebbe essere interessante provare una scappatella… sotto casa !

Ricordatevi del coprifuoco (per non farvi beccare), cercate un posto appartato oppure datevi appuntamento nel garage di casa.

Insomma, l’idea è quella di farlo “scomodi” per poter divertirvi e riderne insieme!

Cosa aspettate, quindi? Correte con il partner al palazzo più alto che conoscete , fiondatevi dentro, premete il pulsante dell’ultimo piano e… datevi da fare!

Potrebbe diventare un gioco veramente eccitante tra te ed il partner: un appuntamento in ascensore , aspettando che sia vuoto, per fare tutto quello che volete mentre siete… in movimento!

Di contro c’è la sabbia, gli altri bagnanti, le meduse, l’acqua (fare l’amore in acqua ha pro e contro e li trovate qui) e, insomma, la generale situazione di scomodità legata all’esterno .

Verissimo, però, che fare l’amore immersi in un luogo naturale rappresenta una di quelle esperienze che difficilmente dimenticheremo: potete guardare il cielo stellato insieme e sentirvi parte della natura .

Insomma, se non vi piace il mare c’è sempre il campeggio, la montagna, le colline, la campagna…

A quanto pare, infatti, il bagno pubblico rappresenta una vera e propria tentazione alla quale quasi nessuno riesce a resistere!

Se non avete mai provato prima, sappiate che potete fare un tentativo in qualsiasi momento: durante una cena, oppure, semplicemente, fingendo un malore e chiedendo al partner di aiutarvi!

Necessario, in questo caso, fare le cose veramente ma veramente di corsa !

Insomma, la maggior parte dell’eccitazione la farà la paura e la fretta: due potentissimi afrodisiaci!

I lati negativi sono, ovviamente, quelli legati al luogo: l’odore, il fatto che potrebbero entrare altre persone e, soprattutto, l’idea che state levando il posto a qualcuno che veramente non ne potrebbe fare a meno !

Se riuscite ad entrare insieme in un camerino e ad avere un rapporto intimo preparatevi al biasimo del personale ed alla possibilità che vi caccino per sempre.

Insomma, tentate l’impresa solo in luoghi che non vi piacciono!

Non scordatevi, poi, che dopo un rapporto intimo bisogna fare dei passaggi piuttosto precisi: qui trovate quali sono!

Inutile, si spera, ricordarvi che tentare di fare l’amore fuori casa è un gioco.

Divertente, certo, e che potete fare con il partner per mantenere viva la fiamma del vostro rapporto.

Siate sempre consapevoli, però, che anche agli altri è dovuto un certo rispetto: evitate di sporcare, di farvi vedere e di lasciare i luoghi che “utilizzate” in condizioni penose.

Il rispetto per noi stessi e per gli altri dovrebbe sempre venire prima di tutto!