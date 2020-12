Pizza sì, ma veloce e senza lievitazione anche se sembra impossibile. Vi sveliamo un trucco geniale e semplice per cucinarla in casa senza sforzi

Ci hanno sempre insegnato che la pizza è arte di pazienza, che serve la giusta lievitazione oltre che ottimi ingredienti. Ma noi abbiamo un trucco per ribaltare tutto. Una pizza senza bisogno di lievitazione e buona lo stesso.

Quel trucco si chiama padella, un rimedio facile ed efficace per tutti quelli che sono sempre di corsa. Praticamente in meno di venti minuti avrete pronta una pizza molto simile a quella cotta in forno e a lunga lievitazione.

Il risultato è simile alla pizza al padellino, un po’ più bassa di quella classica anche se il gusto è identico. Se invece siete amanti della pizza alta a tutti i costi, sarà sufficiente aggiungere all’impasto 5 grammi di lievito istantaneo. Nessun tempo di attesa., gusto super.

Pizza super veloce senza lievitazione, tutte le mosse vincenti

Non serve essere dei pizzaioli provetti quando si conoscono le mosse vincenti. Abbiamo cucinato la classica pizza margherita, con l’aggiunta dei pomodorini pachino. Ma con questa base potete preparare tutti i tipi di pizza che volete.

Ingredienti:

180 g di farina 00

100 g di acqua

olio extravergine

1 cucchiaino di sale

1 mozzarella

passata di pomodoro

pomodorini pachino

basilico fresco

sale

pepe

Preparazione:

Mescolate in una ciotola la farina già setacciata con l’acqua, il sale e l’olio. Lavorate bene tutto fino a quando non otterrete un impasto morbido e omogeneo. Quindi senza nemmeno il bisogno di farlo lievitare, stendetelo con il mattarello sul piano di lavoro infarinato.

Formate il classico disco della pizza, poi ungete una padella antiaderente e adagiatelo sulla base. Condite la pizza con la salsa di pomodoro, l’olio extravergine il sale, il pepe e il basilico. Quindi aggiungete i cubetti di mozzarella e i pomodorini cuocendo con un coperchio per una decina di minuti.

Saranno sufficienti per avere una pizza perfetta, croccante e morbida al tempo stesso, in pochissimo tempo.