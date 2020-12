Dei sfiziosi antipasti in soli 5 minuti per aprire la cena della Vigilia di Natale coi fiocchi. Scopri le preparazioni facili facili in soli 5 minuti!

Alberelli di Natale, Babbo Natale mini e torta salata preparati in soli 5 minuti, creativi e prelibati, il mood culinario per vivere la cena della Vigilia di Natale.

Torta salata veloce, antipasto pronto in 5 minuti!

Una torta ricca di sapore! Un tripudio di bontà in soli 5 minuti!

Mini Babbo Natale snack in 5 minuti per la Vigilia di Natale!

Ti basta prendere delle fettine di pane, magari casereccio, o fatto in casa, del giorno prima. Dopodiché puoi tostarle e, invece di servirle come bruschette, farle diventare dei veri e propri alberi di Natale e piccoli Babbo Natale, un’idea strepitosa per creare degli snack apri pasto natalizi.

Si parte quindi dal pane tostato, si impreziosisce il pane con una spalmata di formaggio fresco a scelta che può essere la ricotta, la Philadelphia, o simili. Dopodiché si adagia sopra ogni fetta di pane tostato qualche foglioline di rucola, e si inizia a tagliare il cetriolo a fettine.

Posiziona ora ogni fettina di cetriolo su ogni fetta di pane tostato, a questo punto sopra la fettina di cetriolo, posizionane anche una di uovo sodo, grazie ad una saccapoche puoi abbinare un’ondina di maionese per creare la barba di Babbo Natale.

Con la punta di piccoli peperoncini puoi fare il cappello. Per creare gli occhietti puoi utilizzare delle olive, oppure delle palline piccolissime di caviale, sempre con la saccapoche puoi fare un nasino tondo di ketchup e continuare a guarnire la barba con la maionese a piccoli pallini tutti i vicini.

In soli cinque minuti avrai dei Babbo Natale perfetti e gustosissimi.

Alberelli di natale per un antipasto sfizioso alla Vigilia

Per creare questi alberelli di Natale tagliamo delle cipolle bianche per metà, poi in tante fettine sottili fino a ridurle quasi tritate. Prepariamo una pentola con un filo d’olio, aggiungiamo queste cipolline tritate, e poi dei pezzetti di funghi sempre tritati. Facciamo cuocere a fiamma bella viva. Dopodiché, aggiungiamo a questo soffritto del formaggio ridotto in scaglie fine, dell’erba cipollina, e una spolverata di pepe nero.

Prendiamo ora il guscio di funghi champignon, togliamo tutta la parte interna e riempiamoli con il condimento appena cotto in pentola. Poi basta cuocere in forno su teglia ricoperta da carta forno per una decina di minuti. Adagia delle erbe aromatiche per formare il piccolo alberello di natale e con delle formine a forma di stella piccola imprimele sul formaggio così potrai decorare i tuoi fungo alberello con il puntale gustoso. Non perdere il menù della vigilia a base di fritti!