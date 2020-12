Ilary Blasi si è inventata un format tutto suo: Fashion or Trashion in cui insieme ad altre personalità commenta i look delle vip. Stavolta sotto l’occhio del ciclone: Barbara D’Urso? Che commenti avrà rilasciato Ilary nei suoi confronti? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi stupisce ancora. Questa volta la conduttrice e show girl si è inventata un format tutto suo e nuovo, sul suo profilo Instagram: “Fashion or Trashion”.

Come la stessa conduttrice spiega nel corso del primo episodio del format, Fashion or Trashion non è altro che una chiacchierata informale tra amici. Semplice no? Eppure queste chiacchierate informali hanno come scopo quello di commentare i look che sono rimasti e rimarranno nella storia della moda.

Insieme a lei, la “sua crew”: Brigitte Valesch (Beauty Coach), Claudio Noto (Make Up Artist), Melory Blasi (Appassionata di moda), Alessia Solidani (Hair Stylist).

Ma vediamo a noi. Nel terzo appuntamento, Ilary Blasi si fatta scappare commenti spinti sui look di Barbara D’Urso. Leggiamo insieme cos’ha detto.

Ilary Blasi e la sua “crew” commentano i look di Barbara D’Urso

Nel terzo appuntamento con Fashion or Trashion, Ilary Blasi e la sua crew si è fatto scappare qualche commento malizioso e spinto sui look di Barbara D’Urso. Certo è che, la conduttrice di Domenica Live e di Pomeriggio 5 si presta molto ai commenti in fatto di “look stravaganti e/o audaci”.

Nel video pubblicato nelle IG TV della showgirl romana i commenti non tardano ad arrivare: ” si salvi chi può”, “Barbara anche meno”, “mostra meno le gambe” per poi ritrattare “forse meglio mostrare le gambe”. Brigitte nel commentare un outfit molto particolare di Barbara si è fatto scappare un “Secondo me le manca la fisarmonica”.

Insomma, un siparietto comico allegro e irriverente con cui la padrona di casa, Ilary intrattiene i suoi tanti follower in questo periodo particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Nel corso degli appuntamenti dal forte contenuto ironico e sfrontato sono stati tanti i vip sono il suo occhio attento: da Chiara Ferragni (la prima ad essere giudicata) a Maria De Filippi. Insomma Ilary non se ne fa scappare neanche una.

Anche Francesco Totti, che subito ha commentato il primo numero del format Fashion or Trashion: “Mo che ti sei inventata?😉”. A casa Totti le risate non mancano certo. Intanto Ilary si prepara per la conduzione dell’Isola dei Famosi che dovrebbe prendere l’avvio ufficiale dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.