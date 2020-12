George Clooney è stato ricoverato d’urgenza durante le riprese del suo ultimo film, The Midnight Sky. Ecco come sta l’attore dopo la diffusione della notizia.

George Clooney è uno degli attori più amati di tutti i tempi, che è riuscito a rendere celebri ed iconici numerosi personaggi nati dalla penna dei migliori sceneggiatori a stelle e strisce e nelle scorse ore è stato il protagonista di una spiacevole rivelazione da parte del The Mirror.

L’attore, secondo quanto riportato dal portale, è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’eccessiva perdita di peso. George, purtroppo, è stato costretto a mettersi a dieta a causa del personaggio interpretato nel suo ultimo film, The Midnight Sky, nelle sale dallo scorso 2 dicembre, ma purtroppo i chili persi avrebbero compromesso la sua salute, oltre che il suo aspetto fisico, notevolmente diverso rispetto a qualche tempo fa, tant’è che i medici sono stati costretti a tenerlo sotto osservazione, diagnosticandogli la pancreatite.

George Clooney è stato ricoverato d’urgenza, ma fortunatamente adesso sta meglio ed ha abbandonato la struttura ospedaliera che lo ha ospitato per qualche tempo.

George Clooney dopo il ricovero: “Ha perso molto peso”

La notizia, bisogna precisare, è trapelata soltanto adesso attraverso mezzo stampa, ma risalirebbe a qualche tempo fa, in quanto l’attore si è ammalato durante le riprese del film. Tant’è che sono stati costretti a sospendere ogni cosa e a riprendere il tutto non appena George è uscito dall’ospedale.

Il portale che ha lanciato la notizia rivela che George Clooney ha perso 14 chili e che sta lottando con la pancreatite, causata dall’eccessivo dimagrimento dovuto all’interpretazione nel suo ruolo in The Midnight Sky. Un ruolo difficile che ha costretto l’attore a sottoporsi ad una dura dieta, che non ha di certo seguito per fini estetici ma soltanto per portare in scena la miglior versione possibile del personaggio che gli è stato chiesto di interpretare sul grande schermo.

Clooney, almeno per il momento, reduce dal divorzio con Amal Alamuddin, non ha ancora commentato la notizia che le vede protagonista, causando una certa preoccupazione da parte dei suoi fan che sono si contenti di vederlo recitare ancora una volta sul grande schermo, ma che preferirebbero vederlo in salute e non saperlo in ospedale, visto che questo terribile 2020 ci ha già strappato via numerosi artisti.

George, nonostante il brutto spavento, sembra stare meglio molto, ma dovrà iniziare un percorso per rimettersi in sesto del tutto e recuperare le grandi quantità di peso perse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Clooney🔵 (@ggeorgeclooney.official)

George Clooney dopo il ricovero sembra stare molto meglio, ma speriamo possa rimettersi in sesto del tutto e che gli enormi sacrifici fatti per interpretare questo ruolo in Midnight Sky possano ripagarlo con il successo del film. Altrimenti oltre al danno ci sarebbe anche la “beffa”, se il pubblico non avesse nemmeno gradito la sua nuova pellicola, visti gli enormi sacrifici fatti per poter realizzare quello che si spera essere un buon prodotto a livello cinematografico.