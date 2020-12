Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi e madre delle sue figlie più piccole Maria Vittoria e Sofia Elena. L’ultima foto insieme.

Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi e madre delle figlie più piccole del grande campione che, nel 1982, contribuì in modo determinante alla vittoria dei Mondiali di calcio da parte dell’Italia.

Sempre accanto al marito, Federica è una giornalista che, in questi anni, ha saputo conciliare il suo ruolo professionale con quello di moglie e mamma, ma chi è davvero la moglie di Paolo Rossi? Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più.

Chi è Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi

Nome : Federica Cappelletti

: Federica Cappelletti Età : 48

: 48 Data di nascita : 10 Giugno 1972

: 10 Giugno 1972 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Segno Zodiacale : Gemelli

: Gemelli Professione : Giornalista

: Giornalista Figli : Maria Vittoria e Sofia Elena

: Maria Vittoria e Sofia Elena Altezza : –

: – Profilo Instagram ufficiale: @cappellettifederica

Federica Cappelletti è nata il 10 giugno 1972 a Perugia. Si è laureata prima in Lettere Moderna presso l’Università di Perugia e, successivamente in Scienze della Comunicazione a Roma.

E’ una giornalista, ha collaborato con importanti quotidiani La Nazione e, come fa sapere il portale Amalfi Notizie, dal 2014 collabora con Salutepiu24.

Il 10 luglio 2010 in Campidoglio a Roma ha sposato Paolo Rossi da cui ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La vita in diretta a gennaio 2020 per presentare il del libro scritto insieme al marito Paolo Rossi “Quanto dura un attimo”, la Cappelletti, aveva parlato così del marito e padre delle sue figlie:

«È molto affettuoso, in primis con me. Da quando ci siamo conosciuti è sempre molto attento, anche se tende ad essere sulle sue. Mi lascia sempre un bigliettino, dei pensieri. Con le bambine poi è fantastico».

L’amore tra Federica e Paolo Rossi è cominciato nel 2008 dopo il divorzio del campione del mondo da Simonetta Rizzato da cui ha avuto il primo figlio, Alessandro.

«Mi fa sentire importante. Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore», era solita dire Federica.

Federica Cappelletti, l’ultima foto insieme a Paolo Rossi

Quello tra Federica e Paolo Rossi è stato un grandissimo amore, vissuto intensamente e coronato dal matrimonio e dalla nascita di due bambine. Ad annunciare la morte di Paolo Rossi, con la foto che vedete qui in alto, è stata proprio Federica che, su Instagram, ha scritto: “Per sempre” aggiungendo un cuore rosso.

“Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto….”, ha aggiunto su Facebook.