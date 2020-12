Hai mai pensato che tu, di fronte alle difficoltà, faresti meglio degli altri? Ecco il test che svela come reagisci di fronte alle difficoltà.

A chi di noi non è mai capitato di sentir parlare di una situazione rischiosa, di difficoltà, vissuta da altre persone e pensare: “Io avrei fatto di meglio“?

Molto spesso, infatti, ci troviamo a pensare che saremmo in grado di mantenere la lucidità anche nei momenti peggiori, in modo da prendere sempre le decisioni migliori!

Altre volte, invece, crediamo che, in una situazione a rischio, non saremmo proprio in grado di comportarci, finendo per fare più male che bene.

Ecco, grazie a questo test potrai scoprire come ti comporti in una situazione difficile: pronto a conoscere un lato di te che ancora non hai mai visto?

Come reagisci di fronte alle difficoltà? Il test della casa te lo svela

Come avrai notato, la casa nel disegno qui sopra è in fiamme.

Aiuto! Cosa farai?

Guarda attentamente l’immagine ed individua l’elemento che ti attrae immediatamente: non cercare di dare una risposta dettata dalla ragione o dalla logica, è inutile e rovinerai il test.

L’importante è che tu, dando un colpo d’occhio all’immagine qui sopra, scelga l’elemento (contrassegnato dal numero) che ti attrae immediatamente e con più forza.

Bene, hai scelto qual è la cosa che ti attrae di più in questa foto?

Allora scorri in basso e leggi il tuo profilo psicologico e cosa faresti in caso di grave difficoltà!

1) La donna che urla alla finestra : forse questo è un momento particolare della tua vita o forse no. In ogni caso ci dispiace comunicarti che se hai scelto la donna alla finestra non saresti in grado di reagire immediatamente ad una ipotetica situazione di stress !

La figura della donna, infatti, non solo è colorata ma è anche posizionata in maniera da essere subito visibile: se ti attira solo lei in questa situazione, vuol dire che hai anche tu qualche “ spada di Damocle ” che ti pende sulla testa!

Forse sei in un brutto momento della tua vita ed hai bisogno tu, in prima persona, di un aiuto esterno .

In questo momento, quindi, sei concentrato su di te e sui tuoi bisogni.

: forse questo è un momento particolare della tua vita o forse no. In ogni caso ci dispiace comunicarti che se hai scelto la donna alla finestra ! La figura della donna, infatti, non solo è colorata ma è anche posizionata in maniera da essere subito visibile: se ti attira solo lei in questa situazione, vuol dire che hai anche tu qualche “ ” che ti pende sulla testa! Forse sei in un brutto momento della tua vita ed . In questo momento, quindi, sei concentrato su di te e sui tuoi bisogni. 2) Il camino : se il camino rappresenta per te l’elemento più preponderante di questa foto, vuol dire che sei una persona che se la cava in ogni caso .

Il camino, infatti, rappresenta una “via d’uscita” anche se, ovviamente, quella più impossibile e difficile da raggiungere!

In una situazione di difficoltà saresti in grado di reagire ma in una maniera sproporzionata e violenta . Almeno, però, porteresti sicuramente (o quasi) un risultato a casa.

Forse è meglio cercare di capire da dove viene la tua irruenza. In una situazione di pericolo, qualcuno che fa solo di testa sua, non è di grande aiuto !

: se il camino rappresenta per te l’elemento più preponderante di questa foto, vuol dire che . Il camino, infatti, rappresenta una “via d’uscita” anche se, ovviamente, quella più impossibile e difficile da raggiungere! In una situazione di difficoltà . Almeno, però, porteresti sicuramente (o quasi) un risultato a casa. Forse è meglio cercare di capire da dove viene la tua irruenza. ! 3) Il fumo : hai notato la grande ondata di fumo che circonda la casa, come primo elemento? Allora sei una persona con un grande senso teatrale e del dramma. Insomma, molto fumo e… poco arrosto!

In una situazione di difficoltà ti faresti prendere immediatamente dal panico oppure esagereresti o complicheresti a dismisura l’accadimento.

Soprattutto quando parliamo di situazioni d’emergenza vere, ricordati che non è sempre il caso di creare un dramma dal niente!

Per dare una mano bisogna essere calmi e lucidi , senza pensare subito alle conseguenze peggiori: forse dovresti provare anche il test che ti svela le tue più grandi paure segrete.

Ti aiuterebbe a governare la tua ansia !

: hai notato la grande ondata di fumo che circonda la casa, come primo elemento? Allora sei una persona con un grande senso teatrale e del dramma. Insomma, molto fumo e… poco arrosto! oppure esagereresti o complicheresti a dismisura l’accadimento. Soprattutto quando parliamo di situazioni d’emergenza vere, ricordati che non è sempre il caso di creare un dramma dal niente! Per dare una mano , senza pensare subito alle conseguenze peggiori: forse dovresti provare anche il test che ti svela le tue più grandi paure segrete. Ti aiuterebbe a ! 4) La finestra superiore : se la tua attenzione è stata attirata dalla finestra superiore vuol dire che sei una persona che si tiene dentro tutto, fino a quando non esplode!

In una situazione di difficoltà, dunque, avresti quasi “paura” ad intervenire, per paura di prendere la decisione sbagliata .

I tuoi timori sono fondati, certamente, ma a volte bisogna farsi coraggio ed affrontare le situazioni per quello che sono.

Tenerti tutto dentro non ti aiuterà di certo a vivere meglio e, soprattutto, non aiuterà neanche nessuno degli abitanti della casa in foto!

Insomma, forza e coraggio: ce la puoi fare !

: se la tua attenzione è stata attirata dalla finestra superiore vuol dire che sei una persona che si tiene dentro tutto, fino a quando non esplode! In una situazione di difficoltà, dunque, . I tuoi timori sono fondati, certamente, ma a volte bisogna farsi coraggio ed affrontare le situazioni per quello che sono. Tenerti tutto dentro non ti aiuterà di certo a vivere meglio e, soprattutto, non aiuterà neanche nessuno degli abitanti della casa in foto! ! 5) Porta : chi sceglie la porta è la persona migliore da avere accanto in caso di crisi od emergenza .

Sei una persona calma e razionale, che sa bene quello che deve fare e prende decisioni logiche anche quando è sotto pressione .

La tua freddezza ti aiuta a risolvere le situazioni più difficili e ti fa navigare tranquillamente anche nei contesti più ostici.

Insomma, in una situazione d’emergenza sei perfettamente in grado di reagire ed anche di dirigere gli altri.

Un vero leader! Potresti provare il nostro test dell’ospedale: dovrai individuare la prima persona che ha bisogno d’aiuto!

: chi sceglie la porta è . Sei una persona calma e razionale, che sa bene quello che deve fare e . La tua freddezza ti aiuta a risolvere le situazioni più difficili e ti fa navigare tranquillamente anche nei contesti più ostici. Insomma, in una situazione d’emergenza ed anche di dirigere gli altri. Un vero leader! Potresti provare il nostro test dell’ospedale: dovrai individuare la prima persona che ha bisogno d’aiuto! 6) La finestra inferiore: se hai notato questa finestra sei sicuramente una persona creativa e positiva.

Riesci a vedere senza problemi soluzioni che agli altri paiono oscure e complicate: insomma, finché sei da solo sei in grado di rispondere alle emergenze in maniera perfettamente risolutiva!

A volte, però, soprattutto quando sei con altre persone, devi imparare a “leggere” le situazioni anche attraverso gli occhi degli altri.

Non puoi fare sempre di testa tua!

Allora, com’è andato il test?

Sei una persona in grado di aiutare gli altri e di cavarsela in situazioni limite oppure è meglio… lasciar perdere?

L’importante è che tu ci abbia provato: tentare, infatti, non costa niente!