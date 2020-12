Scopri come gestire al meglio i cambiamenti in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Mai come quest’anno ci si è trovati a dover fare i conti con la parola cambiamento. Tutto intorno a noi è mutato portandoci a vivere situazioni che mai avremmo immaginato. Una prova sicuramente difficile e di cui molti subiscono ancora le conseguenze. Al contempo, però, il doversi rimboccare le maniche per trovare un equilibrio sempre diverso ci ha dato modo di crescere. Cosa che ci ha resi più forti e sopratutto più flessibili. Cosa che, dato che i cambiamenti fanno parte della vita, ha un che di positivo.

Oggi, quindi, cercheremo di fare un po’ il punto della situazione. Un modo per capire come ognuno di noi può gestire i cambiamenti in modo armonico. E sopratutto avvalendosi di quanto appreso fino ad oggi. Perché anche se non sempre ce ne rendiamo conto, dentro di noi abbiamo una forza unica e preziosa. Forza che se ben usata può supportarci anche nei periodi più duri. E tutto facendoci sentire più carichi e sicuri di noi.

Anche quando le cose vanno bene. E visto che anche il modo di gestire le situazioni si lega almeno in parte all’influenza delle stelle, oggi ci concentreremo su questo. Cercheremo infatti di scoprire come gestire i cambiamenti in base al nostro segno zodiacale.

Cambiamenti: come gestirli in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Andando avanti

Il tuo temperamento di fuoco fa di te una vera combattente. Sempre pronta a lottare per avere il meglio dalla vita, sei infatti molto più forte di quanto tu sia consapevole. Certo, dover faticare per ottenere quel che desideri non è una cosa che ti piace. Ma quando ti abitui all’idea, parti in quarta senza più fermarti e sai puntare all’obiettivo senza alcuna distrazione. Si tratta di una forza che ti porti dentro e che puoi usare benissimo anche dinanzi ai cambiamenti. Dopotutto le novità non ti hanno mai fatto paura.

E per questo motivo puoi stare tranquilla. Puoi infatti contare sempre sul fatto che anche quando non lo credi possibile, basta poco per cambiare. Qualcosa come andare avanti per far si che la vita ti cambi intorno. E tutto senza scalfire minimamente il tuo modo di essere. Ciò che conta è crederci, non lasciarti intimorire dalle eventuali decisioni da prendere e muovere un passo dopo l’altro.

Toro – Puntando sulla pazienza

Da sempre brava ad attendere e a lavorare senza fretta sei nota a tutti per il tuo temperamento pacato. Un aspetto del tuo carattere che davanti ai cambiamenti ti rende più forte di altri perché semplicemente più consapevole del valore stesso dell’attesa. Invece di correre a destra e a sinistra in cerca di soluzioni, tu sei infatti bravissima ad osservare la situazione. E ciò ti porta ad analizzarla in modo completo, spingendoti a prenderci le misure e a trovare un tuo personalissimo modo per fronteggiare ogni cosa. Ebbene, questo è proprio l’atteggiamento che ti serve davanti ai cambiamenti.

Attendere che avvengano e capire come e quando agire per il meglio, dapprima potrebbero sembrarti cose difficili da fare. Eppure, con un po’ di impegno potresti ottenere molto più di quanto non immagini. Ciò che conta è non perdersi mai d’animo. E non dimenticare che tra tante persone intente ad agire, tu resti quella in grado di cogliere il suo punto di forza. Quello insito proprio nella calma che ti porti dentro.

Gemelli – Trovando nuove idee

Spirito in costante fermento e amante delle novità non sei una che si fa intimorire da qualche cambiamento. Si può anzi dire che tu sia nata proprio per cavalcarli uno alla volta. Cosa che puoi fare prendendone il meglio e lasciando andare le parti che, invece, non senti calzarti a pennello. Ciò nonostante, a volte può capitare anche a te di non sentirti pronta ad affrontare i cambiamenti. Una reazione comune ma che puoi affrontare mettendo a punto sempre nuove strategie.

Con la tua mente brillante, avere idee sempre nuove su come agire non sarà difficile. Anzi ti aiuterà a vivere al meglio la tua vita, ottenendo di volta in volta ciò che desideri. Un modo di fare che ti riesce così naturale da quasi non accorgertene. Ed è proprio questa capacità che dovresti tenere sempre a mente quando pensi di non farcela. Perché proprio quando meno te lo aspetti, scoprirai di aver sempre nuove forze dalle quali attingere e tutto in modo più che performante.

Cancro – Mettendo da partre la tristezza

I cambiamenti non sono il tuo pane quotidiano e si può dire che siano qualcosa che per certi versi ti rende triste. Abitudinaria come sei, tendi infatti a legarti al tuo presente, rimpiangendo il passato e non mostrando la giusta attenzione che dovresti invece riservare al futuro. Alla fine si tratta solo di punti di vista. Imparando a cambiare il tuo potresti scoprire che anche dell’altro. Come ad esempio che nel cambiare c’è qualcosa di positivo. E che dentro di te hai tutti gli strumenti che ti servono per farcela. Una consapevolezza che forse ti sembra difficile da ottenere ma che con un po’ di allenamento potrebbe portarti a risultati insperati.

Alla prossima novità, quindi, non chiuderti e cerca di essere aperta e propositiva. Scaccia via la tristezza e concentrati per sentire quel sottile entusiasmo che accompagna ogni più piccola novità. In questo modo riuscirai a trovare nuovi modi per muoverti, assaporando emozioni sicuramente diverse e più positive.

Leone – Lottando come sempre

Per te cambiare significa andare incontro a novità da analizzare, comprendere e affrontare. Non si può dire che sia qualcosa che disdegni ma di certo non sei solita andarvi incontro a braccia aperte. Spesso diffidente, cerchi sempre di capire a cosa stai andando incontro prima di muoverti. E questo fa di te una persona attenta e capace di affrontare qualsiasi situazione. Per gestire i cambiamenti, quindi, non ti resta che lottare e darti da fare come sai fare da sempre.

Certo, a volte la cosa non ti piacerà. Ma in alcuni casi potresti apprezzare alcune novità. E tutto imparando a conoscere nuovi aspetti di te e della tua vita. Si tratta quindi di un qualcosa che potrai vivere al meglio solo continuando a lottare. Una lotta che porti avanti sempre e anche in tempi di pace. Perché di base, è solo mettendoci tutto l’impegno possibile che riesci ad ottenere il meglio dalla vita. Un meglio che per te è quanto di più importante ci sia.

Vergine – Superando le tue paure

I cambiamenti non sono un qualcosa che ti piace affrontare. Di qualunque tipo essi siano, per te rappresentano un modo come un altro per doverti allontanare dalla tua comfort zone. E questo ti fa da sempre una gran paura. In realtà, però, ti è già capitato tante volte di scoprirti ad apprezzare molti di essi. E tutto solo perché dopo un po’ finisci con l’abituarti. Cosa che ti consente di non viverli più come qualcosa di diverso e del tutto estraneo da te. Il segreto per gestire al meglio i cambiamenti è quindi quello di affrontarli uno alla volta.

E tutto mettendo da parte le tue paure. Preconcetti inutili finirebbero infatti con il farteli vivere in modo negativo. E questo anche quando dietro di essi si celano aspetti ben più positivi di quelli che pensi. Per questo motivo, è bene che tu tragga qualcosa dalle tue esperienze passate. E che forte di queste ti decida ad andare avanti con un bel sorriso stampato in faccia. Lo stesso che, affrontando le cose con il giusto approccio, sentirai crescere dentro di te.

