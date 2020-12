Bianca Guaccero e il suo “cuore” sui social, il web: “Bentornata a casa”

Bianca Guaccero mostra il suo “cuore” sui social dopo il ritorno in tv con Detto Fatto, i commenti del web: “Bentornata a casa”.

Bianca Guaccero torna ufficialmente sui social dopo il ritorno in tv di Detto Fatto. L’attrice e conduttrice pugliese ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, la foto di un cuore rosso e un breve, ma significativo messaggio di ringraziamento per tutte le persone che l’hanno sostenuta nelle ultime settimane.

In diretta, davanti alle telecamere di Detto Fatto, la Guaccero ha ammesso di non aver attraversato un periodo facile. Tornata nuovamente in onda con la trasmissione di Raidue, Bianca ha ringraziato i fans, gli amici e colleghi che l’hanno sostenuta sempre.

Bianca Guaccero ringrazia tutti dopo il ritorno di Detto Fatto

Sincera, con la voce rotta dall’emozione, Bianca Guaccero è tornata in tv con Detto Fatto scusandosi con il pubblico di Raidue per il tutorial su “come fare la spesa con i tacchi” che ha scatenato tante polemiche portando alla sospensione temporanea della trasmissione tornata ufficialmente in onda con tanti nuovi tutorial per aiutare i telespettatori a risolvere problemi di ogni tipo.

Con la foto di un cuore rosso, la Guaccero ha scritto: “Grazie”. Una sola parola che racchiude la gratitudine che l’attrice e conduttrice pugliese prova nei confronti del proprio pubblico.

Tantissimi i messaggi dei fans sotto il post, ma anche di amici e colleghi, felici di rivederla al timone della trasmissione pomeridiana di Raidue.

“Sei stata nei miei pensieri in questi giorni, e sono contenta di ritrovarti al TUO POSTO..”, scrive Miriam Candurro. “Bentornata a casa.. e sei unica”, ha aggiunto Jill Cooper.



E ancora: “Grazie” e “scusa”, se imparassimo a dirle più spesso come stai facendo tu in questo periodo, sai, quante persone migliori avremmo. Ti ammiro Bianca per la forza che stai avendo, noi siamo con te per sostenerti, non sei sola. A dopo tesoro bello!!”, “Grazie a te e tutti voi che come sempre ci avete regalato un pomeriggio divertente e spensierato”, “Bianca sei una donna limpida e pura. I tuoi occhi dicono tutto”, aggiungono altri utenti.



“È stato un periodo molto difficile, ma è stata una grande opportunità per migliorare, per crescere, come abbiamo sempre fatto e da oggi lo faremo ancora di più”, ha detto in diretta la Guaccero.