Antonella Clerici non ha potuto nascondere tutta la sofferenza provata in queste ore a causa della scomparsa di Paolo Rossi e prima della diretta di E’ sempre mezzogiorno si è lasciata andare ad un toccante messaggio sui social.

Antonella Clerici ha sempre amato condividere, per quanto è possibile, gioie e dolori con il suo fedele pubblico che da sempre la segue non solo nella sua vita professionale, ma anche per quanto riguarda il privato, gioendo e soffrendo con lei.

Come in queste ore in cui, poco prima della diretta di E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice non ha potuto nascondere tutto il suo dolore nello venire a scoprire che in questo tragico 2020 ci ha lasciato anche il calciatore Paolo Rossi, morto a 64 anni per un terribile male, lasciando un toccante messaggio non soltanto rivolto allo sportivo, ennesimo personaggio scomparso in queste settimane, ma anche a tutte le persone che lo conoscevo e lo volevano bene anche per la straordinaria persona che era.

Antonella Clerici è distrutta dal dolore per la scomparsa di Paolo Rossi e prima della diretta di questa mattina non poteva dedicargli un dolce pensiero di addio, condividendo questo triste momento con il suo fedele pubblico che si è stretto in questo abbraccio virtuale di dolore.

Paolo Rossi: l’addio di Antonella Clerici prima di E’ sempre mezzogiorno

Paolo Rossi è stato, e sarà sempre, uno di quei calciatori che hanno fatto la storia dello sport del bel paese e Antonella Clerici, che ha esordito come giornalista sportiva, non poteva di certo non ricordarlo, visto che l’annuncio della sua scomparsa è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in un periodo non facile per tutti noi.

“Anche Paolo Rossi ci ha lasciato in questo terribile 2020” ha scritto la conduttrice. “Lui, oltre che un indimenticabile calciatore, era anche un uomo gentile che ha fatto sognare tutti noi“ ha proseguito prima della diretta di E’ sempre mezzogiorno. “Resterà per sempre un campione nel mondo nel cuore di tutti gli italiani” ha concluso, pubblicando il suo struggente addio su tutti i suoi profili social.

Antonella, che di recente è stata “scoperta” dal web, non ha potuto non ricordare un grande uomo, che tanto ha dato al mondo dello sport e che lascerà un enorme vuoto nel cuore del suo pubblico, che non si aspettava minimamente una fine così tragica per lui che aveva soltanto 64 anni ed una vita, in fondo, tutta ancora da vivere.

Anche #PaoloRossi se ne va in questo terribile 2020. Un uomo gentile, un indimenticabile calciatore che ci ha fatto sognare… x sempre campione del mondo nel ❤️ di tutti gli italiani 🙏🏽 — Antonella Clerici (@antoclerici) December 10, 2020

Nonostante il dolore e la sofferenza provata in queste ore, Antonella Clerici sarà in diretta con E’ sempre mezzogiorno e probabilmente, in maniera quasi inevitabile, dedicherà un pensiero ad inizio puntata al grande calciatore che in queste ore è volato in cielo, poco prima del periodo natalizio che non sarà più lo stesso.