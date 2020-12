Natalia Paragoni ha fatto un’inedita confessione su Andrea Zelletta, impegnato con il Grande Fratello Vip, in merito ad un suo provocante scatto apparso in rete.

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il concorrente, a differenza dei suoi colleghi provenienti da Uomini e Donne che lo hanno proceduto, ha scelto di non mettere al centro del suo percorso la relazione con Natalia Paragoni, che è passata un po’ in sordina in questa settimane, tant’è che molti avevano sospettato anche che ci fosse una crisi tra i due: nulla di più sbagliato.

Natalia continua a supportare il suo fidanzato, che non ha mai nascosto di essere molto geloso di lei. Per questo motivo ha stupito la scelta dell’ex corteggiatrice, che di recente si è scagliata di nuovo contro Giulia De Lellis, di pubblicare uno scatto che è stato ritenuto dagli utenti della rete abbastanza audace, visto che mostra il suo fisico tonico in primo piano.

In molti, per questo motivo, le hanno prontamente fatto notare che probabilmente Andrea non apprezzerebbe questa sua scelta e Natalia ha subito provveduto a commentare chiarendo su come stanno realmente le cose.

Natalia Paragoni provocante su Instagram: la “reazione” di Andrea Zelletta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni ha ammesso, senza troppi giri di parole, che probabilmente il suo fidanzato sarebbe andato di matto nel vedere il suo scatto bollente su Instagram, ma nonostante tutto non le avrebbe fatto grossi problemi. Anche perché nella fotografia non c’è assolutamente nulla di spinto o volgare, ma si vede semplicemente un fisico asciutto in primo piano, tutto qui.

“Andrea, guardando la foto, direbbe: ‘ma cos’è stata cosa’?” ha esordito Natalia in maniera ironica, rispondendo ad un fan che le chiedeva della gelosia del suo ragazzo. “Avrebbe detto che voglio farlo diventare pazzo e che questa cosa non va bene, mentre si tocca il baffo e mi sorride” ha concluso Natalia, che è stata premiata dal web per il suo look.

Andrea Zelletta non avrebbe apprezzato lo scatto di Natalia? Sicuramente in un primo momento no, ma dopo non avrebbe sicuramente fatto alcuna scenata di gelosia, come sostiene la sua compagna. Tra l’altro il concorrente è tra i vipponi in nomination e non sembrerebbe aver apprezzato le sue colleghe che nonostante lo ritengano simpatico hanno scelto di mandarlo al televoto.

ANDREA SPILLA UN TEA BOLLENTE CONTRO LE ROSMARINE: “MI FANNO RIDERE QUANDO TI DICONO CHE TI ADORANO E POI TI VOTANO” È CAMBIATO IN POSITIVO ANCOR PRIMA DELLA FINESTRELLA, SALVIAMO TUTTI ANCHE CROCCANTINO ZELLETTA ✨✨#GFVip pic.twitter.com/O3qQZ6gStA — Uncle Drew ✌️ (@uncledrew_5) December 8, 2020

Andrea Zelletta resterà al GF Vip oppure il pubblico del piccolo schermo sceglierà di far terminare questo percorso a poco prima dell’inizio del periodo natalizio? Staremo a vedere, visto che mancano davvero poche ore alla diretta di domani sera. Diretta abbastanza attesa dai telespettatori visto lo scandalo che è scoppiato a causa del televoto, ma probabilmente questo aspetto non verrà trattato da Signorini in puntata.