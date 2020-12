Il mondo del calcio è in lutto per l’improvviso addio ad uno dei suoi miti: Paolo Rossi.

La notizia è giunta nel cuore della notte: Paolo Rossi, il campione di calcio amato da tutti si è spento all’età di 64 anni.

Il campione del mondo soffriva da tempo di un male incurabile che alla fine lo ha portato a spegnersi prematuramente, addolorando i propri cari e i tantissimi fan sparsi per il mondo.

Il triste addio al campione dei Mondiali dell’82

A dare la notizia è stata la moglie che tramite un post su Instagram ha condiviso una foto insieme al marito aggiungendo una semplice scritta che vale più di tante parole. “Per sempre”.

Paolo Rossi soffriva infatti di un tumore ai polmoni che questa notte lo ha portato a spegnersi, lasciando un profondo vuoto nei propri cari.

Un grande lutto anche per il mondo del calcio. Lutto che giunge a pochi giorni da quello per un altro campione, ovvero Diego Armando Maradona, morto il 25 Novembre 2020.

Paolo Rossi, noto anche come Pablito, è stato un grande attaccante nonché dirigente sportivo italiano. Entrato nella storia per aver portato la nazionale italiana di Bearzot a vincere i campionati del mondo di Spagna, si è fatto conoscere e amare anche per i suoi bellissimi gol che, tra le altre cose, gli hanno fatto ottenere il ruolo di cannoniere.

Ex attaccante di squadre importanti come la Juventus e il Milan, dopo la carriera sul campo ha proseguito come opinionista in tv.

Paolo Rossi è indubbiamente uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Vincitore del pallone d’oro nel 92 resterà sicuramente nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto e di chi ha potuto sognare ammirandone la bravura sul campo.

Ne sono una prova i tanti commenti che in queste ore si stanno susseguendo sui social. Commenti di ex compagni, rivali e più in generale di chiunque ha avuto modo di conoscerlo in campo così come nella vita. Persone unite dal cordoglio e dal desiderio di lasciare un ultimo saluto ad un personaggio che sicuramente resterà nella storia così come nei cuori di chi lo ha amato.