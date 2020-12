Uomini e Donne oggi è pronto a tenere incollato il pubblico come non mai: una dama del Trono Over, secondo le anticipazioni de 9 dicembre, ha preso in giro tutti avendo rapporti intimi con più cavalieri del parterre.

Uomini e Donne, dopo il ponte lungo a causa dell’Immacolata, è pronto a tornare sul piccolo schermo e secondo le anticipazioni del 9 dicembre, l’appuntamento di oggi è assolutamente da non perdere perché se ne vedranno delle belle.

Protagonista indiscussa della puntata, come al solito, sarà Gemma Galgani che prosegue fiera la sua conoscenza con il cavaliere Maurizio. Lei sembra essere molto presa da quest’ultimo, che è più giovane di lei, tanto da invitarlo a casa sua a mangiare una pizza da soli. L’uomo, però, non sembra aver compreso l’invito della sua dama e la porta a cena fuori non capendo che di dessert non ci sarebbe stata soltanto la crostata a casa sua.

In molti non capiscono se Maurizio non abbia realmente compreso l’invito della dama, pronta a litigare con Tina Cipollari, e se non ha alcun interesse per lei ed è qui che arriva il colpo di scena, che tutti stavano aspettando. In studio interviene Valentina che rivela che l’uomo, quando i due si frequentavano, le aveva confidato di non provare alcun interesse per la dama ma aveva scelto di corteggiarla perché spinto dalla redazione. Maurizio smentisce ogni cosa e in studio arrivano prove che smascherano clamorosamente la dama che a sua volta aveva lanciato una forte accusa nella puntata di oggi di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre: Valentina lascia il Trono Over?

Valentina, che ha accusato Maurizio di essere poco sincero, sembrerà non aver raccontato tutta la verità sulle sue frequentazioni. In quanto vengono fuori degli screen provenienti da alcune conversazioni in cui lei chiede a Costantino, cavaliere che non fa più parte di Uomini Donne, di non raccontare a tutti com’è realmente andata la loro uscita. Il motivo? Avrebbero avuto rapporti intimi e non voleva dirlo in puntata, ma non solo!

Durante il corso della discussione viene fuori che Valentina avrebbe preso in giro tutti perché, dopo aver frequentato Costantino, avrebbe avuto rapporti intimi pure con Nicola e che i due erano d’accordo per uscire insieme dal programma ma siccome lui non è più venuto in studio perché positivo al virus, stanno aspettando che guarisca per poi fare la loro uscita di scena. Per questo motivo lei avrebbe accettato di uscire con Maurizio, corteggiatore di Gemma, soltanto per allungare il brodo e giustificare la sua presenza all’interno del programma!

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 9 dicembre promettono una puntata di fuoco, ma la domanda è: dopo tutto questa presa in giro, Valentina lascerà il Trono Over o farà ancora parte del parterre?

Cose da fare oggi? Mettersi comodi, accendere la tv e sintonizzarsi su Canale 5 alle 14.45 🤩 Ci attende una nuova imperdibile puntata di #UominieDonne, ci sarete? pic.twitter.com/eDoYJgZaTQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 9, 2020

Non ci resta che guardare le puntate per scoprire cosa accadrà, ma sicuramente non mancheranno i colpi di scena a Uomini e Donne.