Oggi giochiamo al test delle scale. La vita, lo sappiamo tutti, è fatta a scale: oggi, per fortuna, ti chiediamo solo di sceglierne una!

Si sta avvicinando la fine di uno degli anni sicuramente più assurdi degli ultimi tempi.

Tra solo 23 giorni, infatti, festeggeremo l’arrivo del 2021!

In questo frangente, con ogni probabilità, tanti di noi vogliono lasciarsi alle spalle la vita passata ed iniziare, davvero, un nuovo percorso.

Per iniziare da capo, senza ansie o paure, la prima cosa da fare sarebbe scoprire a che punto siamo nella vita.

Spesso, però, capirlo non è semplice!

Per fortuna, oggi, abbiamo pensato al test giusto per voi!

Test delle scale: scegli una scala da salire e scopri a che punto è la tua vita

A che punto sei della tua vita?

Per quanto sembri una domanda facile spesso esprimere a parole dove ci troviamo è veramente difficile.

Non parliamo, poi, di quello che è successo nel 2020 che ha sicuramente sconvolto e scombussolato i piani di molti!

Insomma, questo test ci aiuterà a ritrovare la bussola o almeno a capire dove l’abbiamo persa!

Ti basta guardare le tre scale disegnate qui sopra.

Quale di queste ti invoglia di più? Quale vorresti salire e perché?

Non preoccuparti del tempo, scegli con calma quale fra i disegni ti sembra più allettante.

Una volta che avrai scelto la scala che ti piace di più potrai scendere in basso e leggere il profilo corrispondente.

In questo modo scoprirai a che punto sei della tua vita!

A tutti capita di trovarsi in un momento non proprio roseo, prima o poi, quindi non abbatterti.

Il risultato ti aiuterà a capire quale sia la tua situazione attuale e, una volta che lo avrai capito, molto probabilmente riuscirai anche a trovare una soluzione ai tuoi dubbi!

Allora, hai scelto la tua scala preferita, quella che vorresti salire perché ti piace e ti sembra l’unica scelta possibile?

Bene, leggiamo insieme in che punto della tua vita ti trovi!

Hai scelto la prima scala, quella sulla sinistra : questo deve essere un momento pieno di confusione per te. Ti sembra di non sapere da quale parte devi andare e, soprattutto, ci sono tante persone che ti spingono in direzioni differenti o che ti chiamano per tornare giù.

Un’altra sensazione forte è quella di star girando intorno, di attorcigliarsi su sé stessi. Insomma, sembra proprio che, in questo momento, tu sia proprio in un bel pasticcio!

Forse devi prendere una decisione importante che riguarda la tua vita, il tuo lavoro o, addirittura, il posto dove vivi.

Se hai scelto questa scala, il consiglio che ti possiamo dare è quello di stringere i denti e mettere le tue priorità al primo posto.

In questo momento, più di tutto, hai bisogno di prendere una decisione in autonomia. Forza e coraggio!

In questo momento, infatti, la tua vita è in una di quelle situazioni che gli inglesi chiamano “ sliding doors “, porte che scorrono.

Con questa definizione si definiscono tutte quelle scelte che, se pur piccole, influenzano in maniera incredibilmente profonda la nostra vita.

Adesso tocca a te: hai di fronte due opzioni e dovrai, prima o poi, sceglierne una e solo una.

Il consiglio che ti diamo noi è quello di valutare attentamente le due opzioni e scegliere quella che, alla fine, ti sembra migliore per te e per i tuoi cari.

Non cercare di accontentare tutti, ovviamente, ma non ti scordare neanche dei tuoi affetti!

Guardi i gradini e ti sembrano alzarsi mentre li sali, la scala continua senza che tu possa finirla mai. In questo momento ti sembra di esserti fermato sul primo pianerottolo ma sai che hai ancora tanta, tantissima strada da fare!

Negli ultimi tempi deve esserti successo qualcosa di poco gradevole, forse stai soffrendo a causa di una situazione che non ha a che vedere direttamente con te.

Il risultato, però, è che ti sembra di faticare a fare tutto, ti senti impantanato in una situazione che non ti piace più.

Uscirne, però, è faticosissimo!

L’unico consiglio che ti possiamo dare è quello di riconoscere ed eliminare pian piano i pensieri negativi su di te: la colpa di questa situazione non è di certo (solo) tua!

Scrivi i pensieri negativi che fai sul tuo conto, guardali bene, poi appallottola il foglio e buttali!

Ogni percorso della vita prevede ostacoli e disavventure prima del traguardo ma, se conti sulle tue forze, sicuramente ce la farai!

Il test della scala ti ha aiutato a capire in che punto della vita ti trovi?

Sappiamo tutti che la vita è fatta a scale: c’è chi scende e c’è chi sale, no?

Per oggi, per fortuna, abbiamo imparato a che punto della scala ci troviamo.

Starà solo a noi ribaltare il nostro destino!