Nuova allerta alimentare per prodotto da prima colazione a base di cereali e cioccolato.

I cereali sono tra gli alimenti più amati per la prima colazione e spesso anche per la merenda. Amati da grandi e piccini, risultano ancor più golosi se al cioccolato. Come ogni alimento processato, però, anche questi prodotti possono andare incontro a contaminazioni o errori nel confezionamento. Cosa che può portarli a subire dei richiami. Esattamente ciò che è avvenuto per dei bocconcini di cereali tostati richiamati in questi giorni.

Richiamo per bocconcini di cereali tostati

L’annuncio arriva dal sito del Ministero della Salute che ha diramato un’allerta riguardante un lotto di cereali tostati al forno con avena 18%, cocco 12/ e cioccolato 7%. A seguire tutte le informazioni importanti.

Nome del prodotto: Bocconcini di cereali tostati al forno con avena 18%, cocco 12% e cioccoato 7%

Marchio del prodotto: S&P POP’N Cocco e cioccolato

Ragione sociale Osa: Fietta Spa

Lotto di produzione: 2019006

Marchio di identificazione: Sapori & Piaceri

Nome del produttore: Bankebakkerij Merba BV

Sede dello stabilimento: Wilheminakanaal Noord 2, 4902 VR Oosterhout The Netherlands

Data di scadenza:08/07/2021

Confezione: 125 g

Motivo di richiamo: Presenza di ossido di etilene in concentrazione superiore al limiti di legge in semi di sesamo provenienti dall’India

I consumatori che hanno in casa il suddetto prodotto sono pregati di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita in modo da ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto di valore equivalente.

Qualora si fossero già consumati, il consiglio è quello di consultare il proprio medico curante.

Perché l’ossido di etilene è pericoloso

L’ossido di etilene è un potente pesticida che viene usato sugli alimenti per allontanare gli insetti e per evitare la comparsa di muffe.

Si tratta però di una sostanza cancerogena e nociva per i reni. Per questo motivo, quando ne viene riscontrata una quantità superiore ai limiti di legge, i prodotti vengono richiamati.

Nell’ultimo periodo sono stati richiamati diversi prodotti contenenti semi di sesamo provenienti dall’India. A seguire alcuni dei più recenti che sono l’allerta alimentari per barretta ai cereali e il richiamo alimentare per mix di semi e bacche di goji.

Le allerte alimentari sono un buon modo per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari, scegliendo sempre e solo gli alimenti più sani ed evitando quelli che, di volta in volta, vengono richiamati o ritirati dal mercato.