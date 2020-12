Natale: il regalo da NON fare MAI al partner

Il Natale si sta avvicinando e scommettiamo che anche tu ti stai chiedendo cosa regalare al partner. Assicurati di non regalare mai….

Natale è dietro alle porte e ti sta cogliendo impreparato riguardo al regalo del tuo partner. State insieme da diversi anni, in realtà ha tutto e non ha bisogno di nulla in particolare, vorresti sorprenderlo, fargli qualcosa che gli piace tanto ed essere sicuro di non sbagliare? Allora dovresti assolutamente leggere questo articolo.

Idee regalo da non fare al partner a Natale

Il Natale è dietro le porte e hai assolutamente bisogno di deciderti in merito al regalo. Le strade sono tutti addobbate, così come i negozi e le case e tu non hai ancora deciso cosa regalare al partner. Tra un canto natalizio e l’altro sale la tensione e diminuiscono le idee. Se stai cercando qualche idea per il tuo regalo di Natale per la tua dolce metà, sei capitato nel posto giusto.

Un regalo fatto con amore, che sia utile o dilettevole sarà sempre un regalo gradito, l’importante come si suol dire e che sia stato fatto con il cuore. Quindi non importa cosa regaleremo al partner?

Ci sarebbe piaciuto poterti offrire qualche idea ma a questo hanno già pensato molti altri, noi abbiamo deciso di fornirti un elenco di ciò che non dovresti assolutamente regalare al tuo partner a Natale.

tra le idee regalo da non fare al partner a Natale ce ne sono 6 in particolare e se volevi regalare una di queste cose al partner ti consigliamo vivamente di trovare un’alternativa.

Al primo posto in classifica ci sono i regali AMBIGUI

Si tratta di tutti quei regali che potrebbero scatenare una lite in soggiorno in meno di tre minuti. Per esempio rientrano in questa categoria i giochi. Se siete una coppia che ama sfidarsi evitate queste tipologie di regali: “Hai barato! Ti ho visto!” potrebbe innescare una lite senza eguali.

Evitiamo anche i regali del “brivido”

Evitate tutti i regali adrenalinici, anche se potrebbero sembrarvi una buona idea in realtà non lo sono. Niente buoni per paracadutismo, parapendio o bungee jumping. Anche se il tuo partner è sprezzante del pericolo e ama il brivido, non lasciare che faccia cose pericolose, in fondo non è quello che vuoi veramente, quindi il regalo Kamikaze è da evitare.

Tra i regali da evitare c’è anche la maglia da calcio a meno che non sia stato lui a chiedertela esplicitamente perché ha bisogno di un completo nuovo da sfoggiare durante le partite a calcetto, daresti l’idea di consigliargli di fare sport perché lo trovi ingrassato.

a meno che non sia stato lui a chiedertela esplicitamente perché ha bisogno di un completo nuovo da sfoggiare durante le partite a calcetto, daresti l’idea di consigliargli di fare sport perché lo trovi ingrassato. tra i regali da non fare nel modo più assoluto ci sono i regali ridicolizzanti . Anche se è un fan sfegatato del “Trono di spade” evita di regalargli la tuta della serie, se lui è il tipo di persona che non si farebbe problemi a sfoggiarla in pubblico, il mondo esterno potrebbe non essere comprensivo e ridicolizzarlo.

. Anche se è un fan sfegatato del “Trono di spade” evita di regalargli la tuta della serie, se lui è il tipo di persona che non si farebbe problemi a sfoggiarla in pubblico, il mondo esterno potrebbe non essere comprensivo e ridicolizzarlo. Detto questo, inseriamo nella lista i regali con foto personalizzata . Sappiamo che secondo voi si tratta di un’idea romantica ma potrebbe essere un regalo eccessivo per Natale. Questo tipo di regali sono tipici di San Valentino, a Natale opta per l’utilità ed evita di imporre la tua presenza con un regalo serigrafato.

. Sappiamo che secondo voi si tratta di un’idea romantica ma potrebbe essere un regalo eccessivo per Natale. Questo tipo di regali sono tipici di San Valentino, a Natale opta per l’utilità ed evita di imporre la tua presenza con un regalo serigrafato. Infine tra i regali da evitare ci sono intimo e pigiama. Sei la sua ragazza non la sua nonna. Ci penserà lei a fargli sciarpe guanti e tutto il necessario per non prendere freddo di notte, ricordati che tu dovresti essere quella che di notte lo preferisce nudo.

Ad ogni modo se vuoi sapere qual è il regalo giusto da fare al partner ecco un elenco dei regali di Natale più apprezzati per lui e lei secondo un team di esperti.

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020