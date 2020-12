pranzo di natale le migliori ricette per le polpette

Le polpette sono un ottimo piatto da servire per il pranzo di Natale. Scopriamo tutte le migliori ricette per preparare questa pietanza in modo davvero appetitoso.

Se non avete ancora idea di quale secondo piatto preparare per il pranzo di Natale, le polpette saranno senza dubbio una portata che metterà tutti d’accordo, un piatto gustoso, semplice e veloce da preparare.

Scopriamo le migliori ricette per le polpette che potrebbero essere perfette per il pranzo di Natale, tante idee in cucina, tanti ingredienti genuini e gustosi. Scopri anche le migliori ricette per le fettuccine di Natale.

Pranzo di Natale 2020: le polpette al sugo

Le polpette al sugo, un piatto che tradizionale che non può mancare sulla tavola delle feste natalizie. Scopriamole in quattro diverse versioni, tutte appetitose.

Le polpette della nonna

Le classiche polpette di carne, quelle preparate dalle nonne, con carne di manzo e altri semplici ingredienti, affogate nel sugo di pomodoro.

Le polpette di tacchino

Per chi preferisce della carne bianca, ecco la ricetta delle polpette di tacchino, perfette da preparare al sugo. Un secondo piatto che conquisterà il palato al primo assaggio.

Le Vegane

Le polpette al sugo in una gustosa versione vegan, senza carne e senza derivati animali.

Le Vegetariane

Le polpette al sugo con ricotta e verdure, perfette per tutti coloro non mangiano carne o che vogliano provare qualcosa di molto sfizioso.

