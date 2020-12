Pranzo detox: menù completo per ripulirsi dopo le abbuffate

By

Se avete bisogno di ripulirvi dopo le abbuffate della festa dell’Immacolata ecco un pranzo detox con ricette sane e light.

Natale non è ancora arrivato, ma già si inizia a sentire la magica atmosfera delle festività, anche se quest’anno saranno in forma ridotta a causa della pandemia da Covid-19.

I primi assaggi delle vere e proprie abbuffate pre-natalizie qualcuno già ha iniziato a farli da ieri con la festa dell’Immacolata. Anche se non si possono fare grandi radunate di parenti e amici, in famiglia, tra conviventi, molti hanno preparato lo stesso dei gustosi manicaretti.

Ecco che allora oggi vi proponiamo un pranzo detox per smaltire tutte le calorie e i grassi accumulati nel corso di questi giorni con ricette leggere e sane ma soprattutto buonissime. Partiamo!

Menù completo per un pranzo detox

Dopo i bagordi degli ultimi giorni, in cui si è celebrata la festa dell’Immacolata Concezione, e per cui vi avevamo proposto anche una gustosa cena con i piatti della tradizione, nel pranzo di oggi vi forniamo qualche ricetta light per “disintossicarvi”.

Tra la festa dell’8 dicembre, infatti, e il ponte che si è creato grazie al lunedì in mezzo al weekend, molti stando a casa, hanno approfittato per mangiare cibi più ricchi di calorie e grassi.

Niente di meglio allora che rimettersi in riga con un pranzo totalmente detox per smaltire tutto quello che si è accumulato nel corso di questi giorni e tornare alla carica in vista del prossimo Natale.

Iniziamo, dunque, con un primo piatto a base di carciofi, un ortaggio di stagione che per eccellenza aiuta ad eliminare le tossine. Qui potrete leggere tutte le sue proprietà e benefici. In particolare proponiamo la ricetta degli spaghetti di farro ai carciofi.

Proseguiamo con un secondo piatto all’insegna del gusto e della leggerezza. La sogliola agli agrumi, sempre per restare in tema di prodotti stagionali. A cui potrete accompagnare di contorno una cicoria ripassata o dell’insalata mista e chiudiamo in bellezza con un dessert totalmente privo di zuccheri e grassi: il frullato al melograno.

Primo piatto: spaghetti di farro con carciofi

Per il primo piatto, gli spaghetti di farro con carciofi, vi suggeriamo questa ricetta altamente light e facilissima da preparare. Per realizzarla avrete bisogno di: spaghetti al farro, carciofi, qualche pomodorino secco, carota, sedano, olio evo, brodo vegetale.

Nella video ricetta potrete trovare tutti i passaggi per realizzarla alla perfezione.

Secondo piatto: sogliole agli agrumi

Proseguiamo il nostro pranzo detox con questo secondo piatto degno di uno chef, che in questo caso è, appunto, Alessandro Borghese. Per preparare le sogliole agli agrumi avrete bisogno di un mandarino, un’arancia e un limone, e naturalmente delle sogliole. Ma anche di zenzero e amido di mais. Potrete accompagnare questo secondo piatto ad un’insalata mista o a della cicoria ripassata in padella.

Nella video ricetta qui sotto troverete tutta la preparazione facile e veloce.

Dessert: frullato alla melagrana

Chiudiamo in bellezza il nostro pranzo detox con un dessert super light: il frullato di melagrana, ideale per disintossicarsi. Potrete utilizzarlo anche per una merenda o una colazione, ma noi ve lo proponiamo, in questo caso, a fine pasto perché è anche davvero gustoso.

Per prepararlo avrete bisogno di una melagrana, latte d’avena o altro vegetale, una mela e una banana. Ricordatevi questa ricetta anche dopo le abbuffate natalizie, potrà ritornarvi davvero utile quando vi sentirete appesantiti.

Ecco il video qui sotto per realizzarla.

