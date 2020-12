By

Scopriamo, grazie alle previsioni del nostro quotidiano oroscopo, come procederà la settimana dei dodici segni dello zodiaco.

Le previsioni del nostro oroscopo ci guidano verso l’inizio di una nuova giornata.

Una mattinata che inizia con il sorriso guardando alle stelle per divertirci un po’. Sentiamo che cosa hanno allora da dirci.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

In alto la testa e petto in fuori: i primi tre segni dello zodiaco di oggi devono tirare fuori le unghie per superare questo mercoledì.

Oroscopo oggi Ariete

Come sfatare la gelosia? Siate sicure di voi stesse: per il vostro lui solo voi siete la donna perfetta, non c’è rivale che tenga.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Se gli uomini della vostra vita tentano di tenervi sotto scacco voi alzate la testa e ricordate a voi stesse il solo e vero mantra: “girl power”.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Se lo stress si fa sentire non temete: il vostro lui vi sostiene sempre, anche quando pensa che stiate esagerando.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Un po’ di stress extra si accompagna oggi ai prossimi tre segni: chi in amore, chi sul lavoro e chi nell’ambito sociale i turbamenti non mancheranno.

Oroscopo oggi Cancro

Super lavoro in ufficio e super lavoro a casa, oggi pare proprio che non se ne esca e sì, lo stress è unico vostro fido compagno.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Se cercate l’amore potrebbe esser il giorno giusto: qualcuno sta per dichiararsi ma… sarà la persona che volevate?

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Le ingiustizie e i soprusi proprio non li tollerate: vi trasformate in delle vere e proprie streghe e nessuno vi tiene più.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per uno dei prossimi tre segni giornata ad alti livelli ma per le altre due le traversie proprio non mancheranno. Forza e coraggio!

Oroscopo oggi Bilancia

La giornata va a gonfie vele e anche qualora qualcosa non andasse voi saprete porre rimedio senza batter ciglio.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

In casa tutto sembra girare per il verso sbagliato ma meglio fare buon viso a cattivo gioco altrimenti si rischia di imboccare una salita senza fine.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Sul lavoro non alzate la voce, approfittate del vostro carisma e siate certe che è veramente la migliore delle armi.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Affetti, croce e delizia della giornata dei prossimi tre segni: per alcuni delle vere risorse, per altri una fonte di problemi senza fine.

Oroscopo oggi Capricorno

Oramai la mancanza delle amiche si sente sempre più, fortuna che ci sono le nuove tecnologie che, almeno, vi fanno mantenere i contatti.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Acquario

Gli scontri in famiglia oggi vi vedono perdenti: solite divergenze ma spuntarla questa volta sembra impossibile.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Oggi rischiate di esagerare con le lodi all’indirizzo di qualcuno che stimate ma che, così facendo, rischiate di montare un po’ troppo.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.