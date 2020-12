L’Obesità infantile potrebbe provocare infertilità in futuro

L’obesità infantile di bambini e bambine oltre a provocare problemi di salute a vari livelli, sarebbe strettamente correlata all’infertilità in età adulta.

L’obesità infantile è in costante crescita. Sono molti i bambini che sin dai primi anni di vita, complici gli stili di vita poco sani, riscontrano problemi di sovrappeso e obesità che hanno dirette conseguenze sul loro stato di salute, sulla loro qualità di vita e come messo in luce da un approfondimento pubblicato sul sito ufficiale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, anche sulla loro fertilità da adulti.

Sono troppi i bambini che vivono poco all’aria aperta, mangiano cibi industriali ricchi di grassi e zuccheri e praticano poca attività fisica, questi sono alcune delle abitudini che possono portare allo sviluppo di uno stato di obesità.

Obesità infantile: quali possono essere le conseguenze dirette sulla salute del bambino

Un bambino obeso può sviluppare diverse patologie già in età pediatrica, alcune molto importanti come:

diabete di tipo II

ipertensione arteriosa

malattia coronarica

dislipidemia

disfunzione respiratoria

apnea notturna

epatosteatosi non alcolica

esofagite da reflusso

osteoartrite

incontinenza urinaria

come spiegato ampiamente dagli esperti dell'Ospedale Bambino Gesù. Inoltre l'obesità esporrebbe anche all'insorgenza di malattie tumorali.

Obesità infantile: le conseguenze sulla salute riproduttiva delle bambine

Il peso di una donna interferisce con il suo ciclo mestruale e con l’ovulazione, sia quando è inferiore alla peso ideale sia quando è superiore a questo importante obiettivo di salute. Secondo quanto riportato dagli esperti, circa il 47% delle donne in sovrappeso o obese riscontrano problemi di irregolarità del ciclo mestruale come episodi di amenorrea o di sanguinamenti mestruali irregolari durante le loro vita riproduttiva. Per quanto riguarda la capacità di concepimento, come riporta il sito dell’Ospedale Bambino Gesù:

“Studi più recenti hanno però evidenziato come, anche per donne con ovulazione e cicli mestruali normali, l’eccesso di peso possa ridurre la capacità di concepimento in misura rilevante (fino al 43% per le donne affette da obesità grave rispetto a quelle soprappeso o con obesità meno grave).

Per ogni unità di BMI oltre il valore di 29, le possibilità di gravidanza diminuiscono del 4%, in confronto alle donne con BMI compreso tra 21 e 29. È inoltre fondamentale ricordare che un peso eccessivo si associa a percentuali estremamente più elevate di abortività e di problematiche serie nel corso della gravidanza (diabete e ipertensione arteriosa, per esempio) e al momento del parto (maggiore frequenza di tagli cesarei)”

Scopri come misurare la febbre nelle varie fasce di età pediatrica.

Obesità infantile: le conseguenze sulla salute riproduttiva dei bambini

Di recente, l’obesità sarebbe stata riconosciuta come una delle cause dell’infertilità maschile, nello specifico si è scoperto che per ogni 9 chili di sovrappeso, le possibilità di diventare infertile per un uomo aumentano del 10%.

Quando un uomo è obeso l’ormone androstenedione , un ormone prodotto dal surrene, si converte in cellule grasse e in estrone, quindi ad una circolazione superiore di ormoni femminili nell’uomo. Inoltre all’obesità sarebbe correlata anche una diminuzione di testosterone e anche alla diminuzione di concentrazione spermatica e di ipertermia testicolare, come spiegato dagli esperti dell‘Ospedale Bambino Gesù:

“Altri studi hanno scoperto una relazione tra aumento del BMI e diminuzione della concentrazione spermatica, della motilità spermatica e del tasso di fertilità. In particolare, l’incidenza di oligozoospermia (scarsità di spermatozoi nel liquido seminale) ed astenospermia (debolezza degli spermatozoi) aumenta con l’aumentare del BMI dal 5.3% e 4.5% degli uomini di peso normale, al 9.5% e 8.9% degli uomini soprappeso, fino al 15.6% e 13.3% degli uomini obesi.

Un ulteriore possibile meccanismo alla base della ridotta fertilità maschile nei soggetti obesi sembrerebbe correlato all’ipertermia testicolare: il grasso corporeo, soprattutto a livello del pube e della radice delle cosce, contribuirebbe a mantenere un’elevata temperatura a livello dello scroto e quindi del testicolo, mentre normalmente tale regione si trova a una temperatura leggermente inferiore. Analogamente a quanto si verifica per i testicoli non discesi nei casi di criptorchidia, l’ipertermia di lunga durata tenderebbe a ridurre la funzionalità testicolare”

Il dato più allarmante è che secondo le statistiche, l’obesità sarà destinata ad aumentare in futuro con conseguenze dirette sull’aspettativa di vita.

Fonte: ospedalebambinogesu.it