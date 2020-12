Incontrare Babbo Natale nel 2020, tutte le opportunità sul web

Quest’anno i villaggi di Babbo Natale sono chiusi, anche in Finlandia, ma c’è lo stesso la possibilità di salutarlo e parlare un po’ con lui

Incontrare almeno una volta nella vita il vero Babbo Natale: è il sogno di ogni bambino e l’incubo di ogni genitore. Ancora di più quest’anno con tutte le restrizioni negli spostamenti e per evitare gli assembramenti imposte dal Covid-19. Ma c’è un modo per incontrare Babbo Natale senza uscire di casa, grazie alla tecnologia.

Negli anni passati anche senza viaggiare fino in Lapponia per arrivare a Rovaniemi, il villaggio finlandese che è la vera casa di Babbo Natale, era possibile scegliere delle alternative. In Italia infatti sono nati tantissimi villaggi di Babbo Natale, ospitati nei centri commerciali o nei centri cittadini.

Nel 2020 non apriranno fisicamente, ma virtualmente sì e sarà comunque un modo per fare entrare i bambini in contatto con i loro sogni. Vediamo insieme quindi quali sono tutte le possibilità di contattare Babbo Natale e fare una videochiamata con lui. Un modo per regalare ai nostri figli, nipoti o bambini che conosciamo e a cui vogliamo bene un momento speciale.

Parlare con Babbo Natale, ecco come è possibile

Il Villaggio di Babbo Natale di Milano, come molti altri, quest’anno non potrà aprire. Ma ha studiato la possibilità di dare lo stesso a tutti i bambini l’opportunità di collegarsi online con Babbo in persona. Sul sito www.villaggiodellemeraviglie.com è già attivo un servizio per ricevere una videocall in persona. dal più amato uomo con la barba al mondo.

Molto visitata nel recente passato era anche la vera grotta di Babbo Natale a Omegna, sul Lago Maggiore. I bambini potevano incontrare Babbo nel suo ambiente naturale, giocare con lui, pensare con maggiore gioia alle feste. Anche in questo caso scatta la soluzione alternativa, quello della video chiamata o del video messaggio. Andate su https://www.grottadibabbonatale.it/ per farvi un’idea su come funziona.

Poi ci sono i giochi e i calendari: uno dei più cliccati sul web, anche perché semplice da seguire, è Santa Tracker molto adatto anche per i più piccoli. E con l’app Portable North Pole potere avere messaggi personalizzati per voi.

Anche il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia, però è diventato moderno. Non potendo ricevere fisicamente i suoi ospiti , grandi e piccoli, l’Ente del turismo finlandese ha messo in piedi un portale ad hoc, , e dà un appuntamento a tutti. Venerdì 11 dicembre dalle 19 alle 20 Babbo Natale in persona saluterà tutti sul canale Instagram creato per l’occasione. Basta visitare il sito per saperne di più.

