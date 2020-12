Ai bimbi piace tanto cucinare ecco che allora vi proponiamo 5 ricette facili e veloci da fare insieme ai vostri piccoli in vista del Natale.

In vista del Natale è divertente coinvolgere i nostri bambini in cucina, loro trascorrono del tempo di qualità, imparando tante cose nuove dal punto di vista sensoriale, olfattivo e manuale e anche per noi sarà più facile in questo modo intrattenerli.

Se poi cucinare è già la passione dei tuoi bimbi sei capitata proprio nel posto giusto, infatti, ti proponiamo 5 ricette facili da realizzare e adatte ad essere preparate insieme ai più piccoli.

Naturalmente tutto dipenderà anche dall’età dei bambini. Già intorno ai 2 anni alcuni iniziano ad avere già le capacità per stare vicino a noi in cucina, dopo che l’avremo messa in sicurezza. Scopriamo di più.

Perché ai bimbi piace così tanto cucinare

I bambini intorno ai 2 anni iniziano a dimostrare interesse per la cucina. Tant’è che già negli asili nido ci sono cucine su misura per loro per farli giocare, e sfido qualsiasi genitore di un bambino di un’età compresa fra i 2-3 anni che non abbia una cucina giocattolo in casa.

Oltre però a giocare a cucinare, i bambini adorano ancora di più farlo davvero, e se li facciamo stare vicino a noi mentre prepariamo da mangiare saranno curiosissimi e vorranno partecipare insieme a noi alle varie attività.

Ora che il Natale si avvicina, quella di cucinare può diventare una piacevole attività per trascorrere un po’ di tempo insieme ai nostri piccoli. Impastare, infarinare, fare i biscotti con gli stampini, rompere le uova, mescolare saranno per loro momenti di pure divertimento.

Ovviamente ai piccoli dovremo lasciare fare i compiti più facili e non pericolosi. Ad esempio i coltelli è bene che non li maneggino, così come accendere il fornello o utilizzare elettrodomestici con le lame. Tutto poi dipende dall’età del bambino. Sarà diverso se in cucina ci sarà un bimbo di 3 anni, rispetto a uno di 9 o 10 anni.

Dopo avervi dato alcune dritte per preparare gli omini di pan di zenzero insieme ai bambini con il racconto della relativa fiaba, vi proponiamo 5 ricette facili facili da preparare insieme ai bambini.

Polpette di tacchino

Tra i cibi preferiti dei bambini ci sono indubbiamente le polpette. Un piatto che ben si presta ad essere realizzato anche dai più piccoli perché si tratta di impastare tutti gli ingredienti fra di loro e poi di formare le palline con le mani.

In questo caso potremo riadattare il disegno a tema natalizio, quindi ispirandoci al disegno sopra potremo decorare poi le polpettine insieme ai piccini dando la forma di un babbo natale da disegnare con le verdure, piuttosto che un alberello addobbato.

Ingredienti per 4 persone

500 g di tacchino macinato

150 g di ricotta vaccina ( senza lattosio se intolleranti)

200 ml di latte

1 uovo ( opzionale)

scorza di limone biologico

sale q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

pangrattato q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta semplicissima: iniziate mettendo il tacchino in una ciotola e aggiungete un pizzico di sale, la scorza di limone precedentemente grattugiata da voi (se i bimbi sono ancora troppo piccoli) e lasciate che i piccoli aggiungano il latte, la ricotta, e l’uovo che potranno rompere loro stessi.

Quindi, aiutandovi con una forchetta, mescolate gli ingredienti. Poi aggiungete il pangrattato fino ad ottenere un composto sodo e lavorabile. A questo punto iniziate insieme ai bimbi a formare le polpette, vedrete come si divertiranno insieme a voi.

Una volta pronte potrete cuocerle, ma questo dovrete farlo voi adulti, in una padella con un filo d’olio, altrimenti potrete metterle, dopo averle bagnate con un giro d’olio evo, in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti.

Una volta pronte potrete divertirvi a decorarle a tema natalizio con delle verdure insieme ai vostri bambini.

Pizzette al pomodoro

Un classico, ideale per ogni occasione, e che i bambini mangerebbero davvero a qualsiasi ora. E allora, perché non prepararle anche per Natale?

Le pizzette al pomodoro sono una di quelle ricette che faranno divertire davvero tanto i vostri piccoli con acqua e farina e le mani in pasta. Non solo, in men che non si dica le divoreranno anche.

Qui sotto troverete un tutorial per prepararle.

L’albero di Natale di tramezzini

Proseguiamo le nostre ricette con un antipasto natalizio che divertirà tantissimo i nostri piccoli. L’albero di Natale fatto di tramezzini.

Questo simpatico antipasto è fatto con pane all’olio evo e 3 tipi di salse vegetariane a base di legumi e verdure. Una ricetta di Natale che potrete realizzare con i vostri bambini da condividere con tutta la famiglia durante le feste.

Come prima cosa dovrete frullare le verdure e i legumi con un minipimer in questo modo andrete a preparare le 3 salse di cui:

fagioli e zucca (salsa gialla)

ceci e pomodorini (salsa rossa)

piselli, robiola e pesto alla genovese (salsa verde)

Ora con gli stampini dei biscotti non dovrete far altro che creare le decorazioni e poi montare l’alberello. Seguite il tutorial qui sotto dove potrete scoprire tutti i passaggi.

Plumcake con sorpresa di Natale

E per restare in tema natalizio prepariamo insieme ai nostri bimbi un plumcake con una sorpresa all’interno che divertirà tantissimo i nostri piccoli.

Quando taglierete le fette di questo plumcake, infatti, all’interno troverete l’immagine natalizia di un alberello di Natale che potrete creare con una formina dei biscotti. Ma potrete anche utilizzare un’altra forma come la stella, l’angioletto, la renna o l’omino di pan di zenzero.

Per scoprire il trucco di questo magico plumcake non dovrete far altro che guardare il video qui sotto. Vi consigliamo però di realizzare questa ricetta con i bimbi un po’ più grandi perché prevede più preparazioni.

Biscotti a forma di Babbo Natale

Impastare la frolla e stenderla con il mattarello. Ebbene sì, non potevamo non proporvi anche una ricetta di biscotti che a Natale sono super gettonati.

In questo caso andremo a vedere la ricetta per prepararli a forma di Babbo Natale, un’idea simpatica che divertirà tantissimo i vostri bambini.

Seguite il tutorial qui sotto per ingredienti e procedimento.

E a voi diverte cucinare insieme ai nostri bimbi?