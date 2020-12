By

Munisciti di pomodori di qualità e il gioco è fatto. Puoi preparare questa semplice ricetta, per prenderti cura del tuo intestino e perdere qualche kg di troppo. Sai già quanto il pomodoro sia ricco di benefici, che aspetti? Sperimenta questa sana pietanza!

Parliamo sempre ampiamente di quanto sia sbagliato convertirsi a regimi alimentari esageratamente restrittivi e che per giunta non ti conducono poi a nessun risultato, al contempo sai quanto sia importante l’alimentazione per il garantire benessere psico-fisico.

Non vogliamo certo regalarti un magico antidoto per liberarti dei kg di troppo ma suggerirti pietanze semplici e genuine sì. Con questa ricetta farai sicuramente un enorme favore al tuo intestino e per di più contribuirai sicuramente alla tua perdita di peso abbinando una dieta sana oppure consigliata da uno specialista. Perdi peso con la crema di pomodoro. Ricetta semplice e rapida.

Scopri perché il pomodoro cotto è un toccasana

Prima di tutto, prima di cimentarsi in questa facile preparazione, è bene sapere che è meglio preferire pomodori sempre freschi e biologici. Il pomodoro contiene una serie di elementi altamente antiossidanti tra cui il licopene. Sembrerebbe che se viene cotto è ancora più benefico. Questo è quanto riporta una ricerca fatta all’Università di Valencia pubblicata Journal of Functional Foods.

La salsa di pomodoro cotta si rivela una potente alleata dell’intestino. Riesce ad incrementare i buoni batteri. Ma vediamoci chiaro. Tra questi batteri abbiamo il Lactobacillus reuteri. La quantità di questo probiotico fa sì che il pomodoro ceda da crudo una percentuale bassa del suo licopene che aumenta invece moltissimo da cotto, oltre il 50%.

Come può contribuire un’ottima crema di pomodoro alla perdita dei kg di troppo? Semplice! Grazie all’acido retinoico! Questo deriva da carotenoidi alimentari. Avere carenza di acido retinoico nelle tue cellule può ledere la corretta funzionalità delle stesse ed esporti a patologie anche gravi. Esserne carenti significa anche riscontrare non poche difficoltà nel perdere peso. Mangiare alimenti, inclusi i pomodori, ricchi di carotenoidi, in particolare cotti, è davvero importante.

I carotenoidi si possono assumere attraverso il regolare consumo di alimenti vegetali; ne sono particolarmente ricchi la zucca, la carota, l’anguria, il peperone, il pomodoro, l’albicocca ed il melone (clicca qui per saperne di più!)

La ricetta per preparare la crema di pomodoro e perdere peso

Ma vediamo ora come preparare questa sana e benfica crema di pomodoro. Avrai bisogno di pomodori freschi bio, carote, cipolla, sedano e prezzemolo.

Prendi una pentola, versa acqua in abbondanza, a bollore aggiungi pomodori, carote, cipolla e sedano. A cottura frulla il tutto fino ad ottenere una crema densa. Aggiungi un pizzico di sale, spolvera del prezzemolo fresco e termina il piatto con un filo di olio extra vergine di oliva a crudo.

