Alba Parietti distrutta dal dolore per la morte del suo grande amore, ma anche amico: “Ti porto nel cuore. Sei stato un regalo immenso”.

Alba Parietti distrutta dal dolore per la morte del Principe Giuseppe Lanza di Scalea con cui, dopo la fine della storia d’amore, ha avuto una lunga e bellissima amicizia. Sono passati due mesi dalla morte del Principe Giuseppe Lanza di Scalea e Alba Parietti, con una bellissima poesia scritta da Henry Scott Holland, gli ha dedicato una struggente ed emozionante dedica.

Il Principe Giuseppe Lanza di Scalea è stato importantissimo non solo per Alba Parietti, ma anche per il figlio Francesco Oppini che, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 2020, ha ammesso che si sarebbe ritirata due mesi fa se avesse saputo della sua morte.

Alba Parietti, struggente ricordo del Principe Giuseppe Lanza di Scalea

Alba Parietti affida a Instagram il ricordo struggente del Principe Giuseppe Lanza di Scalea che porterà per sempre nel cuore ricordando i tanti momenti felici trascorsi insieme. “Due mesi senza te ma con te vicino nel dialogo immaginario di ogni giorno in cui sento la tua presenza, in cui so di potermi confidare e di te fidare”, scrive la mamma di Francesco Oppini che è tornato al Grande Fratello Vip per un incontro toccante con Tommaso Zorzi.

“Non ti voglio piangere perché troppe sono le cose di te bellissime che abbiamo condiviso e ogni ricordo di te scaccia la tristezza, asciuga le mie lacrime e mi porta nelle orecchie il suono rasserenante la tua voce allegra e dolce, sulla faccia mi strappa un sorriso”, aggiunge ancora la Parietti.

Quella tra Alba e il Principe Giuseppe Lanza di Scalea è stata davvero speciale. Un’amicizia unica che ha rimpieto per anni il cuore di Alba. “Sei stato l’amore più importante e poi l’amico migliore. Ci siamo sempre detti tutto e mai fatto male perché ci siamo sempre rispettati. Sempre e capiti”, scrive ancora la Parietti che poi conclude così il suo ricordo – “Averti avuto nella mia vita è stato un regalo immenso e ti porto nel cuore”.