Torta allo yogurt in tazza? Sembra impossibile e invece con una lavorazione veloce e l’aiuto del microonde sfornerete un dolce eccezionale

Se il tempo per cucinare vi manca ma siete sempre alla ricerca di qualcosa di buono per la prima colazione o la merenda, la soluzione ve la diamo noi. Invece di andare a compare merendine e tortine confezionate, fatele in casa. Oggi spieghiamo come preparare una torta allo yogurt in tazza in pochissimi minuti, utilizzando il microonde per cuocerla.

Una ricetta che unisce il piacere di un dolce morbido e profumato alla voglia di una sana alimentazione. Ma soprattutto serve ad ottimizzare i tempi perché sarà pronto in meno di venti minuti.

Infatti per cuocere la torta nel microonde bastano sei minuti e il resto è il tempo che serve a preparare l’impasto, davvero veloce. Il risultato finale è delizioso, da condividere con gli altri ma anche da godersi in pace.

Torta allo yogurt in tazza, tutte le varianti

Quella che vi spieghiamo è una ricetta base, ma potete anche variare gli ingredienti. Ad esempio al posto della farina 00 utilizzando quella di avena oppure quella integrale. Idem per lo yogurt: invece di quello greco, usate quello bianco oppure uno alla frutta.

Ingredienti:

150 grammi di farina 00

80 grammi di fecola di patate

125 grammi di yogurt

230 grammi di zucchero

1 pizzico di sale

3 albumi

Preparazione:

Cominciate unendo la farina con la fecola di patate e un pizzico di lievito istantaneo. Quando avete mescolato il mix di polveri, montate gli albumi a neve usando le fruste elettriche. Poi aggiungete lo zucchero e mescolate energicamente.

Dopo avere incorporato tutto, unite anche lo yogurt agli albumi e allo zucchero. Infine mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Se vi sembra che il composto sia ancora troppo denso potete aggiungere pochissimo latte parzialmente scremato o vegetale.

Amalgamate bene tutto, poi ungete la tazza che avete scelto e versate all’interno il composto ottenuto.

Infilate la torta nel forno a microonde, impostando alla massima potenza e lasciate cuocere per 6 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare e gustatevi questa bontà velocissima.